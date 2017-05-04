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Располневшая Ариэль Уинтер втиснула тело в миниатюрное платье

Сегодня, 19:26
Актриса Ариэль Уинтер приехала на мероприятие в платье, в котором её телу было явно тесно.

Располневшая Ариэль Уинтер втиснула тело в миниатюрное платье
19-летняя американская актриса Ариэль Уинтер, несмотря на юный возраст, является иконой стиля для многих подростков Америки.

Её часто называют идеалом красоты и уверенности в себе. Всякий раз, читая эти статьи, удивляюсь мировоззрению западных таблоидов, особенно после просмотра фотографий Ариэль, сделанных на премьере 8-ого сезона известного шоу "Американская семейка" (Американская семейка).

Располневшая Ариэль Уинтер втиснула тело в миниатюрное платье


На презентацию Ариэль пришла в миниатюрном золотом платье с прозрачными вставками в области груди и бедер, на ножках брюнетки были шпильки.

Располневшая Ариэль Уинтер втиснула тело в миниатюрное платье


Вам тоже кажется, что надеть такое платье на полное тело с подобной формой груди - прекрасная идея и повод для подражания?

Располневшая Ариэль Уинтер втиснула тело в миниатюрное платье


Ариэль, безусловно, хоть и пухляшечка, но хорошенькая, но наряд, по-моему, выглядит на таком теле чрезмерно пошло. Например, Миранда Керр или та же Виктория Лопырева в этом платье смотрела бы прекрасно.

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Ключевые слова: Ариэль Уинтер

Количество просмотров: 5 382
Автор: Mysha

Автор фото: http://www.dailymail.co.uk

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