Располневшая Ариэль Уинтер втиснула тело в миниатюрное платье

19-летняя американская актриса Ариэль Уинтер, несмотря на юный возраст, является иконой стиля для многих подростков Америки.Её часто называют идеалом красоты и уверенности в себе. Всякий раз, читая эти статьи, удивляюсь мировоззрению западных таблоидов, особенно после просмотра фотографий Ариэль, сделанных на премьере 8-ого сезона известного шоу "Американская семейка" (Американская семейка).На презентацию Ариэль пришла в миниатюрном золотом платье с прозрачными вставками в области груди и бедер, на ножках брюнетки были шпильки.Вам тоже кажется, что надеть такое платье на полное тело с подобной формой груди - прекрасная идея и повод для подражания?Ариэль, безусловно, хоть и пухляшечка, но хорошенькая, но наряд, по-моему, выглядит на таком теле чрезмерно пошло. Например, Миранда Керр или та же Виктория Лопырева в этом платье смотрела бы прекрасно.