Платье Юлии Пятиной в Каннах оказалось круче, чем наряды Бони и Ходченковой

Если составить рейтинг платьев наших соотечественниц на красной дорожке Канн, то наряд модели, актрисы и ведущей Юлии Пятиной займет там первое место.Конечно, «платье принцессы» Виктории Боня было очень миленьким, да и «платье-дракон» Светланы Ходченковой не осталось незамеченным, но в категории «секси» не было равных платью Юлии Пятиной.Это был дебют Юлии в Каннах, а потому она подошла к нему с полной ответственность. Платье было сшито специально для «красной дорожки» и произвело ожидаемый эффект.