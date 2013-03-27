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Платье Юлии Пятиной в Каннах оказалось круче, чем наряды Бони и Ходченковой

Сегодня, 13:21
Платье Юлии Пятиной в Каннах оказалось круче, чем наряды Бони и Ходченковой

Если составить рейтинг платьев наших соотечественниц на красной дорожке Канн, то наряд модели, актрисы и ведущей Юлии Пятиной займет там первое место.

Конечно, «платье принцессы» Виктории Боня было очень миленьким, да и «платье-дракон» Светланы Ходченковой не осталось незамеченным, но в категории «секси» не было равных платью Юлии Пятиной.

Платье Юлии Пятиной в Каннах оказалось круче, чем наряды Бони и Ходченковой


Это был дебют Юлии в Каннах, а потому она подошла к нему с полной ответственность. Платье было сшито специально для «красной дорожки» и произвело ожидаемый эффект.

Платье Юлии Пятиной в Каннах оказалось круче, чем наряды Бони и Ходченковой

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Ключевые слова: Юлия Пятина, Светлана Ходченкова, Виктория Боня

Количество просмотров: 16 263
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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