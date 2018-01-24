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Авраам Руссо и его супруга передумали разводиться

Сегодня, 09:06
Несколько дней назад популярный певец Авраам Руссо улетел в Нью-Йорк, где проживает его жена Морела и дети.

Авраам Руссо и его супруга передумали разводиться
Летом прошлого года между супругами возник серьезный конфликт, они уже готовили документы на развод. Но теперь страсти немного поутихли, и пара решила дать своей семье второй шанс.

Авраам Руссо и его супруга передумали разводиться


«Сейчас я в Америке, дома, – рассказал «СтарХиту» Авраам. – Примчался к семье, по которой очень соскучился. Кроме того, у меня здесь запланировано несколько выступлений. Мы спокойно общаемся с Морелой, постоянно беседуем о том, что произошло между нами, я провожу круглые сутки с дочками. Старшая, 11-летняя Эмануэлла, ходит в школу, иногда я ее туда отвожу, младшая, 3-летняя Аве-Мария, скоро отправится в садик, но пока еще маленькая. Надеюсь, что самое плохое осталось позади, и нам удалось сохранить мир. Мы с Морелой многое прошли вместе, у нас прекрасные дети, которые нас связывают и объединяют. Даст бог, дальше все будет хорошо».

Напомним, что супруги женаты уже более 12 лет и даже прошли обряд венчания. Морела считает, что муж просто запутался и ради детей готова простить его.

Авраам Руссо и его супруга передумали разводиться

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Ключевые слова: Авраам Руссо

Количество просмотров: 650
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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