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Страшное дежавю: Марат Башаров вновь избил свою супругу

Сегодня, 01:51
Свадьба актера Марата Башарова и его поклонницы Елизаветы Шевырковой состоялась в прошлом году - но сладкая жизнь была совсем не долгой.

Страшное дежавю: Марат Башаров вновь избил свою супругу
Пожалуй, немногие верили, что после стольких фактов избиения своих бывших возлюбленных, о которых они рассказывали сами, Марат Башаров вдруг прекратит домашнее насилие. Самым скандальным стало избиение предыдущей супруги актера Екатерины Архаровой, случившееся три года назад.

Страшное дежавю: Марат Башаров вновь избил свою супругу


Теперь жертвой стала его нынешняя супруга Елизавета Шевыркова (пара воспитывает совместного сына). По информации издания Starhit, в свою очередь полученной от брата Шевырковой, выяснилось, что в данный момент Елизавета находится в больнице с диагнозом перелом носа. Родственник утверждает, что это уже далеко не первый случай избиения его сестры Башаровым, просто ранее женщина не хотела афишировать подобные инциденты, опасаясь супруга и его взрывного характера.

Страшное дежавю: Марат Башаров вновь избил свою супругу

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Ключевые слова: Марат Башаров, Елизавета Шевыркова, Екатерина Архарова

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Автор: Katarina

Автор фото: instagram, youtube.com

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