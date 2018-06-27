Страшное дежавю: Марат Башаров вновь избил свою супругу

Пожалуй, немногие верили, что после стольких фактов избиения своих бывших возлюбленных, о которых они рассказывали сами, Марат Башаров вдруг прекратит домашнее насилие. Самым скандальным стало избиение предыдущей супруги актера Екатерины Архаровой, случившееся три года назад.Теперь жертвой стала его нынешняя супруга Елизавета Шевыркова (пара воспитывает совместного сына). По информации издания Starhit, в свою очередь полученной от брата Шевырковой, выяснилось, что в данный момент Елизавета находится в больнице с диагнозом перелом носа. Родственник утверждает, что это уже далеко не первый случай избиения его сестры Башаровым, просто ранее женщина не хотела афишировать подобные инциденты, опасаясь супруга и его взрывного характера.