Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Достоверно стало известно об изменах мужа Яна Абрамова, Алсу удалила все фото мужа

Вчера, 22:27
О любовных похождениях мужа Алсу Яна Абрамова ходили легенды, и похоже певица устала терпеть все эти измены.

Достоверно стало известно об изменах мужа Яна Абрамова, Алсу удалила все фото мужа
Любопытно, что отношения, в которых подозревали Абрамова, даже интрижками назвать было нельзя, поскольку, по слухам, Ян, для своих любовных утех, пользовался услугами элитного эскорт агентства. Именно со «жрицами любви» Абрамов летал на уик-энд в Африку и с ними появлялся в дорогих ресторанах. Можно вспомнить и о его увлечении известной «светской львицей» Ксенией Бурда.

Достоверно стало известно об изменах мужа Яна Абрамова, Алсу удалила все фото мужа


Видимо, до поры до времени, Алсу терпела эти «маленькие слабости» мужа и во всех интервью говорила, что сложности в семье есть, но они их стараются сглаживать, а сейчас её все это достало.

Алсу уже удалила все совместные фотографии с мужем из своего инстаграм, а это уже, что-то значит. Похоже. что дело движется к разводу.

Достоверно стало известно об изменах мужа Яна Абрамова, Алсу удалила все фото мужа

← Саша Кабаева экстренно наняла мужу Александру Липовому новых адвокатов Молодая жена Александра Цекало снялась в обнажённом виде →

Ключевые слова: Алсу

Количество просмотров: 3 926
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Алсу поразила стройной фигурой
Сын Алсу умело манипулирует ею
Наконец удалось выяснить, как выглядит Алсу без фотошопа
Алсу готова отказаться от шоу-бизнеса ради семьи
Самое популярное за неделю
Загрузка...

Скарлетт Йоханссон в неоднозначном наряде на закрытом показе «Мстители: Финал» Специальный показ фильма "Мстители: Финал", на котором присутствовала актриса Скарлетт Йоханссон, состоялся накануне в Лондоне.
Ким Кардашьян освоит новую профессию Западные СМИ узнали, кем именно станет светская дива Ким Кардашьян после обучения.
Беременная Меган Маркл запретила фотографировать будущего малыша Супруга принца Гарри Меган Маркл, в отличие от Кейт Миддлтон, не будет позировать фотографам с малышом на руках.
Молодая жена Александра Цекало снялась в обнажённом виде Свою сексуальность супруга Александра Цекало Дарина Эрвин в очередной раз подтвердила фотографией топлесс.
Достоверно стало известно об изменах мужа Яна Абрамова, Алсу удалила все фото мужа О любовных похождениях мужа Алсу Яна Абрамова ходили легенды, и похоже певица устала терпеть все эти измены.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.