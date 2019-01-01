Достоверно стало известно об изменах мужа Яна Абрамова, Алсу удалила все фото мужа

Любопытно, что отношения, в которых подозревали Абрамова, даже интрижками назвать было нельзя, поскольку, по слухам, Ян, для своих любовных утех, пользовался услугами элитного эскорт агентства. Именно со «жрицами любви» Абрамов летал на уик-энд в Африку и с ними появлялся в дорогих ресторанах. Можно вспомнить и о его увлечении известной «светской львицей» Ксенией Бурда.Видимо, до поры до времени, Алсу терпела эти «маленькие слабости» мужа и во всех интервью говорила, что сложности в семье есть, но они их стараются сглаживать, а сейчас её все это достало.Алсу уже удалила все совместные фотографии с мужем из своего инстаграм, а это уже, что-то значит. Похоже. что дело движется к разводу.