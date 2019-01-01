После публикации фото любовницы Ивана Телегина, Пелагея заявила о разводе

Ещё вчера СМИ писали о том, что бывшие супруги удалили все совместные снимки из личных блогов.А два часа назад на связь вышла и сама Пелагея. Артистка пояснила, что не хочет искажения информации, поэтому она оставляет свой прямой комментарий."Да, мы все-таки решили расставаться.Все у всех случается, все мы делаем ошибки...О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась.Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси.Несмотря на то что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено.Верю, что люди меня поймут, и не будут осуждать.Ну, и... жизнь продолжается.Не перестаем болеть за русский хоккей!Всем — добра",- написала Пелагея.Поклонники певицы уверены и пытаются доказать, что причиной расставания послужила измена Ивана. Но пока что это лишь домыслы. Правда, на днях в Сети появился снимок Ивана в компании блондинки, которая мило держала чужого мужа под ручку в каком-то питейном заведении.Да и, если вспомнить, то Иван уже попадался на флирте с другими девушками, например, с брюнеткой Кариной. Тогда парочка при всех целовалась в губы на камеру...Ох, уж эти спортсмены. Какой-то "кружок разврата и вседозволенности". Ну, хотя, бабло есть, зачем останавливаться на одной женщине.