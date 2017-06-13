Алиана прокомментировала развод с Александром Гобозовым

Долгое время данная информация супругами не комментировалась, но Алиана решила внести ясность.
«Мы уже давно не вместе, мы разошлись по обоюдному согласию. Мы поняли, что мы совершенно разные люди, с разным восприятием жизни, целями, ценностями и т. д. У каждого из нас своя дорога, своя жизнь и свое будущее. Мы нормально общаемся, все вопросы между собой решили. Роберт не обделен ничьим вниманием, у него есть и мама, и папа», - поведала девушка в Инстаграм.
По некоторой информации, у Александра уже появилась новая возлюбленная, но пока он старается это не афишировать.