Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Алиана прокомментировала развод с Александром Гобозовым

Сегодня, 16:30
Вот уже некоторое время в Интернете поклонники активно обсуждают взаимоотношения супругов Александра и Алианы Гобозовых.

Алиана прокомментировала развод с Александром Гобозовым
Фанаты считают, что молодые люди разошлись и уже не живут вместе.

Долгое время данная информация супругами не комментировалась, но Алиана решила внести ясность.

Алиана прокомментировала развод с Александром Гобозовым


«Мы уже давно не вместе, мы разошлись по обоюдному согласию. Мы поняли, что мы совершенно разные люди, с разным восприятием жизни, целями, ценностями и т. д. У каждого из нас своя дорога, своя жизнь и свое будущее. Мы нормально общаемся, все вопросы между собой решили. Роберт не обделен ничьим вниманием, у него есть и мама, и папа», - поведала девушка в Инстаграм.

По некоторой информации, у Александра уже появилась новая возлюбленная, но пока он старается это не афишировать.

← Никита Пресняков негативно высказалс... Вера Брежнева сменила привычный образ →

Ключевые слова: Александр и Алиана Гобозовы

Количество просмотров: 9 074
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Хоккеист Александр Радулов и его супруга решили развестись через год после свадьбы
Любовь Толкалина решила внести ясность в слухи о замужестве
Алена Хмельницкая съехалась с бойфрендом
Фанаты обеспокоены исчезновением Виктории Карасевой
Самое популярное за неделю
Комментарии



Кэтрин Зета-Джонс поразила архивным снимком с Майклом Дугласом Знаменитые актеры Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас официально женаты уже 17 лет.
Вера Брежнева сменила привычный образ 9 июня в Москве прошла церемония вручения заветных тарелочек премии Муз-ТВ.
Алиана прокомментировала развод с Александром Гобозовым Вот уже некоторое время в Интернете поклонники активно обсуждают взаимоотношения супругов Александра и Алианы Гобозовых.
Никита Пресняков негативно высказался о русской поп-музыке Никита Пресняков относится к семейству популярных представителей отечественного шоу-бизнеса: его бабушкой является знаменитая Алла Пугачева, а родителями - Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте.
Линдси Лохан попала в крупный скандал из-за воровства у бывшего любовника Актриса Линдси Лохан вновь оказалась в центре скандала. Западные СМИ сообщили, что бывший бойфренд звезды Егор Тарабасов написал на экс-любовницу заявление в полицию.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.