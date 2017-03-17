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20-летняя Александра Смелова смело разделась перед Маратом Сафиным

Вчера, 20:34
В сети появилась развратная фотосессия 20-летней стройной блондиночки Александры Смеловой, которую устроил Марат Сафин.

20-летняя Александра Смелова смело разделась перед Маратом Сафиным
Правда, никакого отношения к прославленному теннисисту эти откровенные фотографии не имеют, и это лишь совпадение по имени. Но от этого фото менее сексуальными не становятся.

20-летняя Александра Смелова смело разделась перед Маратом Сафиным


Александра позирует в спальне, окна которой выходят на новостройки.

20-летняя Александра Смелова смело разделась перед Маратом Сафиным


Все снимки сделаны в темных и черно-белых тонах.

20-летняя Александра Смелова смело разделась перед Маратом Сафиным


Фигура у Александы просто шикарная.

20-летняя Александра Смелова смело разделась перед Маратом Сафиным


20-летняя Александра Смелова смело разделась перед Маратом Сафиным


Если вам, как и редакторам zvezdi.ru, нравятся подобные фотосессии в стилю "ню", можете продолжить просмотр снимков тут...

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Ключевые слова: Александра Смелова, модель фотосессий в стиле ню

Количество просмотров: 51 714
Автор: Mysha

Автор фото: Автор не определен. Если вы являетесь автором, то сообщите администрации для урегулирования юридических формальностей.

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