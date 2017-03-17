20-летняя Александра Смелова смело разделась перед Маратом Сафиным

Правда, никакого отношения к прославленному теннисисту эти откровенные фотографии не имеют, и это лишь совпадение по имени. Но от этого фото менее сексуальными не становятся.
Александра позирует в спальне, окна которой выходят на новостройки.
Все снимки сделаны в темных и черно-белых тонах.
Фигура у Александы просто шикарная.
Если вам, как и редакторам zvezdi.ru, нравятся подобные фотосессии в стилю "ню", можете продолжить просмотр снимков тут..
.
Ключевые слова: Александра Смелова
, модель фотосессий в стиле ню
Количество просмотров: 51 714
Автор: Mysha
Автор фото: Автор не определен. Если вы являетесь автором, то сообщите администрации для урегулирования юридических формальностей.
Поделись с друзьями: