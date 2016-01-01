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Jana Gnot

Иванка Гнот

Вчера, 18:36
Иванка Гнот – модель

Jana Gnot
Иванка Гнот родилась 8 апреля 1993 года во Львове. Там же закончила «Институт строительства, архитектуры и дизайна»,

Jana Gnot


но предпочла стать моделью.

Jana Gnot


Иванка замужем и воспитывает ребенка, что не мешает ей совмещать семью и карьеру? а так же дразнить своих поклонников провокационнвми видеороликами в микроблоге.



Ценит в людях доброту и честность, а люди ценят её красоту и откровенность фото в инстаграм.

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Ключевые слова: Jana Gnot, Иванка Гнот, Звезда инстаграма

Количество просмотров: 11 193
Автор: Lili

Автор фото: Автор не определен. Если вы являетесь автором, то сообщите администрации для урегулирования юридических формальностей.

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