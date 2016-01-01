Иванка Гнот родилась 8 апреля 1993 года во Львове. Там же закончила «Институт строительства, архитектуры и дизайна»,но предпочла стать моделью.Иванка замужем и воспитывает ребенка, что не мешает ей совмещать семью и карьеру? а так же дразнить своих поклонников провокационнвми видеороликами в микроблоге.Ценит в людях доброту и честность, а люди ценят её красоту и откровенность фото в инстаграм.