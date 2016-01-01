Иванка Гнот родилась 8 апреля 1993 года во Львове. Там же закончила «Институт строительства, архитектуры и дизайна»,
но предпочла стать моделью.
Иванка замужем и воспитывает ребенка, что не мешает ей совмещать семью и карьеру? а так же дразнить своих поклонников провокационнвми видеороликами в микроблоге.
Ценит в людях доброту и честность, а люди ценят её красоту и откровенность фото в инстаграм.
Ключевые слова: Jana Gnot
, Иванка Гнот
, Звезда инстаграма
Количество просмотров: 11 193
Автор: Lili
Автор фото: Автор не определен. Если вы являетесь автором, то сообщите администрации для урегулирования юридических формальностей.
Поделись с друзьями: