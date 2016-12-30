Marta Mayer bmw

Марта Майер родилась в международный женский день 8 марта, а спустя несколько лет решила, что её призвание учить детей и закончила Московский государственный педагогический университет.Каких успехов она добилась в педагогике неизвестно, а сейчас дает советы на медицинскую тему и обращается к своим друзьям с предложением - ...лечите душу ощущениями.Глядя на её инстаграм, наверное, каждый мужчина хотел бы хоть не надолго стать её учеником, поскольку ей уж точно есть чему научить.