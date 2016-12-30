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Marta Mayer bmw

Марта Майер

Сегодня, 16:43
Марта Майер- педагог и жутко сексуальная блондинка.

Marta Mayer bmw
Марта Майер родилась в международный женский день 8 марта, а спустя несколько лет решила, что её призвание учить детей и закончила Московский государственный педагогический университет.

Marta Mayer bmw


Каких успехов она добилась в педагогике неизвестно, а сейчас дает советы на медицинскую тему и обращается к своим друзьям с предложением - ...лечите душу ощущениями.



Глядя на её инстаграм, наверное, каждый мужчина хотел бы хоть не надолго стать её учеником, поскольку ей уж точно есть чему научить.

← Yuliya BB

Ключевые слова: Marta Mayer bmw, Марта Майер, Звезда инстаграма

Количество просмотров: 9 685
Автор: Lili

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