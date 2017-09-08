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Дарья Пынзарь рассказала об ужасных днях после пластической операции

Сегодня, 12:04
Экс-участница знаменитого телепроекта "Дом-2" Дарья Пынзарь никогда не скрывала, что ложилась под нож пластических хирургов.

Дарья Пынзарь рассказала об ужасных днях после пластической операции
Пять лет назад девушка решилась на увеличение груди, несмотря на то, что ее муж Сергей был категорически против этого. Дарья рассказала, какие испытывала ужасные боли после операции.

Дарья Пынзарь рассказала об ужасных днях после пластической операции


«Адская боль началась на четвертый день. Я перестала принимать обезболивающие и по дороге домой, кажется, чувствовала каждую кочку. Я не нытик, но тут прикусывала язык, чтобы не застонать. Было ощущение, что с меня буквально содрали кожу. Также любая девушка, решившаяся на операцию, должна понимать: после нее последуют полторы недели реабилитации. Я могла только лежать, и даже сесть самой мне было адски больно», - делится Пынзарь.

Дарья Пынзарь рассказала об ужасных днях после пластической операции


Несмотря на все эти мучения, Дарья нисколько не жалеет о пластике.

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Ключевые слова: Дарья Пынзарь

Количество просмотров: 6 331
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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