Дарья Пынзарь рассказала об ужасных днях после пластической операции

Пять лет назад девушка решилась на увеличение груди, несмотря на то, что ее муж Сергей был категорически против этого. Дарья рассказала, какие испытывала ужасные боли после операции.«Адская боль началась на четвертый день. Я перестала принимать обезболивающие и по дороге домой, кажется, чувствовала каждую кочку. Я не нытик, но тут прикусывала язык, чтобы не застонать. Было ощущение, что с меня буквально содрали кожу. Также любая девушка, решившаяся на операцию, должна понимать: после нее последуют полторы недели реабилитации. Я могла только лежать, и даже сесть самой мне было адски больно», - делится Пынзарь.Несмотря на все эти мучения, Дарья нисколько не жалеет о пластике.