Дарья Пынзарь рассказала об ужасных днях после пластической операции

«Адская боль началась на четвертый день. Я перестала принимать обезболивающие и по дороге домой, кажется, чувствовала каждую кочку. Я не нытик, но тут прикусывала язык, чтобы не застонать. Было ощущение, что с меня буквально содрали кожу. Также любая девушка, решившаяся на операцию, должна понимать: после нее последуют полторы недели реабилитации. Я могла только лежать, и даже сесть самой мне было адски больно», - делится Пынзарь.
Несмотря на все эти мучения, Дарья нисколько не жалеет о пластике.