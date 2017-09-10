Фанаты ужаснулись, увидев снимок Бейонсе без макияжа

Но недавно исполнительница все же решилась не заморачиваться по этому поводу, и папарацци сразу же успели ее запечатлеть в естественном виде.Фанаты, увидев фотографии, сделанные папарацци, остались в шоке. После рождения детей Бейонсе до сих пор не смогла вернуть прежние формы, что является частой темой обсуждений в Сети.Поклонники считают, что без косметики певица выглядит не так эффектно.«И это та, на которую многие хотят быть похожими и сходят с ума?», «Очень заметно, что без макияжа, изменилась не в лучшую сторону», «Ого, никогда б на этой фотке ее не узнала бы»,- написали под снимком Бейонсе пользователи Сети.Возможно эта ситуация сподвигнет Беойнсе заняться собой, и в ближайшее время она поразит всех шикарным внешним видом.