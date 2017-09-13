Кайли Дженнер сообщила, почему решила увеличить губы

Она рассказала, что увеличила свои губы.20-летняя Кайли объяснила причину такого решения, оказалось, что она была не уверена в себе из-за бывшего парня.«Он сказал, что у меня слишком маленькие губы. Я восприняла его слова очень серьезно. Мне было неприятно слышать это от парня, который мне нравился. После этого я не чувствовала себя желанной и красивой — мне хотелось, чтобы у меня были большие губы. В итоге я их увеличила», — поведала девушка.Стоит отметить, что у Кайли есть своя линия косметики, где одним из главных продуктов является матовая помада, увеличивающая объем губ.