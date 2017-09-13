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Кайли Дженнер сообщила, почему решила увеличить губы

Сегодня, 11:24
Недавно наследница семьи Кардашьян-Дженнер Кайли решилась на откровенное признание.

Кайли Дженнер сообщила, почему решила увеличить губы
Она рассказала, что увеличила свои губы.

20-летняя Кайли объяснила причину такого решения, оказалось, что она была не уверена в себе из-за бывшего парня.

Кайли Дженнер сообщила, почему решила увеличить губы


«Он сказал, что у меня слишком маленькие губы. Я восприняла его слова очень серьезно. Мне было неприятно слышать это от парня, который мне нравился. После этого я не чувствовала себя желанной и красивой — мне хотелось, чтобы у меня были большие губы. В итоге я их увеличила», — поведала девушка.

Стоит отметить, что у Кайли есть своя линия косметики, где одним из главных продуктов является матовая помада, увеличивающая объем губ.

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Ключевые слова: Кайли Дженнер

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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