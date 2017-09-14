Екатерина Варнава продемонстрировала фото, сделанное до пластики

На снимке Екатерина показала себя до хирургических вмешательств по изменению внешности. Подписчики восхитились смелостью Варнавы и признались, что она нравится им любой, но нашлись и те, кто раскритиковал внешность звезды.«Вы мне раньше очень нравились. Достаточно было лишь носик немного уменьшить, и все. Но вы пошли слишком далеко: даже родной цвет глаз предали, не говоря уже о носе, губах, скулах, бритом лбе и, наверное, много что ее. И вам не идет быть такой худой, вы худее Наденьки уже стали, и похожи на тощего андрогина. У вас болезнь, и называется она дисморфрфобия» , - написал один из фолловеров под снимком.Но все равно стоит отметить, что Екатерина является очень популярной персоной, за жизнью которой следят огромное количество пользователей Сети.