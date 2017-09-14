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Екатерина Варнава продемонстрировала фото, сделанное до пластики

Сегодня, 19:25
Недавно известная телеведущая Екатерина Варнава решилась на отважный шаг, выложив фотографию 12-летней давности в своем микроблоге.

Екатерина Варнава продемонстрировала фото, сделанное до пластики
На снимке Екатерина показала себя до хирургических вмешательств по изменению внешности. Подписчики восхитились смелостью Варнавы и признались, что она нравится им любой, но нашлись и те, кто раскритиковал внешность звезды.

«Вы мне раньше очень нравились. Достаточно было лишь носик немного уменьшить, и все. Но вы пошли слишком далеко: даже родной цвет глаз предали, не говоря уже о носе, губах, скулах, бритом лбе и, наверное, много что ее. И вам не идет быть такой худой, вы худее Наденьки уже стали, и похожи на тощего андрогина. У вас болезнь, и называется она дисморфрфобия» , - написал один из фолловеров под снимком.

Екатерина Варнава продемонстрировала фото, сделанное до пластики


Но все равно стоит отметить, что Екатерина является очень популярной персоной, за жизнью которой следят огромное количество пользователей Сети.

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Ключевые слова: Екатерина Варнава

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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