На одной из последних фотографий Кожевникова позирует в постели, прикрываясь лишь одеялом. Этот снимок произвел фурор среди ее подписчиков, они засыпали актрису восторженными комплиментами.
Поклонники пришли в восторг от постельного снимка Марии Кожевниковой
Сегодня, 13:42
В семье известной актрисы Марии Кожевниковой два месяца назад случилось радостное событие, она подарила своему супругу третьего ребенка.
За столь короткий промежуток времени Мария не смогла еще вернуть прежние формы, но тем не менее в ее микроблоге изредка появляются откровенные снимки либо фотографии без косметики.
На одной из последних фотографий Кожевникова позирует в постели, прикрываясь лишь одеялом. Этот снимок произвел фурор среди ее подписчиков, они засыпали актрису восторженными комплиментами.
На одной из последних фотографий Кожевникова позирует в постели, прикрываясь лишь одеялом. Этот снимок произвел фурор среди ее подписчиков, они засыпали актрису восторженными комплиментами.
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Ключевые слова: Мария Кожевникова
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Количество просмотров: 4 420
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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