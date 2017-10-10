Поклонники пришли в восторг от постельного снимка Марии Кожевниковой

За столь короткий промежуток времени Мария не смогла еще вернуть прежние формы, но тем не менее в ее микроблоге изредка появляются откровенные снимки либо фотографии без косметики.На одной из последних фотографий Кожевникова позирует в постели, прикрываясь лишь одеялом. Этот снимок произвел фурор среди ее подписчиков, они засыпали актрису восторженными комплиментами.