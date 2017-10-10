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Поклонники пришли в восторг от постельного снимка Марии Кожевниковой

Сегодня, 13:42
В семье известной актрисы Марии Кожевниковой два месяца назад случилось радостное событие, она подарила своему супругу третьего ребенка.

Поклонники пришли в восторг от постельного снимка Марии Кожевниковой
За столь короткий промежуток времени Мария не смогла еще вернуть прежние формы, но тем не менее в ее микроблоге изредка появляются откровенные снимки либо фотографии без косметики.

Поклонники пришли в восторг от постельного снимка Марии Кожевниковой


На одной из последних фотографий Кожевникова позирует в постели, прикрываясь лишь одеялом. Этот снимок произвел фурор среди ее подписчиков, они засыпали актрису восторженными комплиментами.

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Ключевые слова: Мария Кожевникова

Количество просмотров: 4 420
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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