Все сразу же начали обсуждать прелести Лорак, удивившись тому, что они стали гораздо больше. Многие заподозрили певицу в пластике груди, другие же фанаты начали защищать исполнительницу, утверждая, что она всегда могла похвастаться роскошными формами.
Фанаты считают, что Ани Лорак увеличила груди
Сегодня, 13:23
Лишь неделю назад популярная певица Ани Лорак презентовала новую композицию "Новый бывший", которая сразу же полюбилась поклонниками ее творчества.
И вот Ани решила снять клип на эту песню, обратившись к Алану Бадоеву. Исполнительница уже показала своим подписчикам первые снимки со съемок видео, и фотографии произвели фурор в Сети.
Все сразу же начали обсуждать прелести Лорак, удивившись тому, что они стали гораздо больше. Многие заподозрили певицу в пластике груди, другие же фанаты начали защищать исполнительницу, утверждая, что она всегда могла похвастаться роскошными формами.
Все сразу же начали обсуждать прелести Лорак, удивившись тому, что они стали гораздо больше. Многие заподозрили певицу в пластике груди, другие же фанаты начали защищать исполнительницу, утверждая, что она всегда могла похвастаться роскошными формами.
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Ключевые слова: Ани Лорак
Количество просмотров: 2 847
Количество просмотров: 2 847
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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