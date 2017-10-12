Фанаты считают, что Ани Лорак увеличила груди

И вот Ани решила снять клип на эту песню, обратившись к Алану Бадоеву. Исполнительница уже показала своим подписчикам первые снимки со съемок видео, и фотографии произвели фурор в Сети.Все сразу же начали обсуждать прелести Лорак, удивившись тому, что они стали гораздо больше. Многие заподозрили певицу в пластике груди, другие же фанаты начали защищать исполнительницу, утверждая, что она всегда могла похвастаться роскошными формами.