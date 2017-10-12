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Фанаты считают, что Ани Лорак увеличила груди

Сегодня, 13:23
Лишь неделю назад популярная певица Ани Лорак презентовала новую композицию "Новый бывший", которая сразу же полюбилась поклонниками ее творчества.

Фанаты считают, что Ани Лорак увеличила груди
И вот Ани решила снять клип на эту песню, обратившись к Алану Бадоеву. Исполнительница уже показала своим подписчикам первые снимки со съемок видео, и фотографии произвели фурор в Сети.

Фанаты считают, что Ани Лорак увеличила груди


Все сразу же начали обсуждать прелести Лорак, удивившись тому, что они стали гораздо больше. Многие заподозрили певицу в пластике груди, другие же фанаты начали защищать исполнительницу, утверждая, что она всегда могла похвастаться роскошными формами.

Фанаты считают, что Ани Лорак увеличила груди

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Ключевые слова: Ани Лорак

Количество просмотров: 2 847
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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