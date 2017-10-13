Эвелина Бледанс поделилась архивной фотографией, вспомнив молодость

Эвелина ни раз признавалась, что прибегала к помощи хирургов, чтобы увеличить грудь, но вот разговоры о пластике лица не утихают до сих пор. И видимо Бледанс решила остановить распространение ложной информации, разместив совместный снимок с четой Макарских 17-летней давности.«В моей жизни был период, когда я выпала из профессии. Много путешествовала, занималась семьей. Но все равно не чувствовала себя абсолютно счастливой. Сначала пыталась привыкнуть к этому ощущению. Но позже поняла, что просто сильно скучаю по работе! Этот длительный перерыв оказался настоящим испытанием. После него было очень непросто найти в себе силы вернуться в профессию.Счастливый случай изменил все - меня пригласили на пробы в мюзикл “Метро”. В тот момент я сделала свой #осознанныйвыбор снова заняться любимым делом, несмотря ни на что. С головой уйдя в работу, я поняла, что этот выбор действительно делает меня счастливой», - признается актриса.Напомним, что недавно стало известно о значительных переменах в личной жизни Эвелины. Оказалось, что она год назад развелась с мужем, но все это время создавала образ счастливой семьи.