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Эвелина Бледанс поделилась архивной фотографией, вспомнив молодость

Сегодня, 13:28
Известная актриса Эвелина Бледанс является обладательницей роскошной фигуры, которую не устает демонстрировать на фотографиях.

Эвелина Бледанс поделилась архивной фотографией, вспомнив молодость
Эвелина ни раз признавалась, что прибегала к помощи хирургов, чтобы увеличить грудь, но вот разговоры о пластике лица не утихают до сих пор. И видимо Бледанс решила остановить распространение ложной информации, разместив совместный снимок с четой Макарских 17-летней давности.

Эвелина Бледанс поделилась архивной фотографией, вспомнив молодость


«В моей жизни был период, когда я выпала из профессии. Много путешествовала, занималась семьей. Но все равно не чувствовала себя абсолютно счастливой. Сначала пыталась привыкнуть к этому ощущению. Но позже поняла, что просто сильно скучаю по работе! Этот длительный перерыв оказался настоящим испытанием. После него было очень непросто найти в себе силы вернуться в профессию.

Эвелина Бледанс поделилась архивной фотографией, вспомнив молодость


Счастливый случай изменил все - меня пригласили на пробы в мюзикл “Метро”. В тот момент я сделала свой #осознанныйвыбор снова заняться любимым делом, несмотря ни на что. С головой уйдя в работу, я поняла, что этот выбор действительно делает меня счастливой», - признается актриса.

Напомним, что недавно стало известно о значительных переменах в личной жизни Эвелины. Оказалось, что она год назад развелась с мужем, но все это время создавала образ счастливой семьи.

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Ключевые слова: Эвелина Бледанс

Количество просмотров: 3 757
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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