Эвелина Бледанс поделилась архивной фотографией, вспомнив молодость

«В моей жизни был период, когда я выпала из профессии. Много путешествовала, занималась семьей. Но все равно не чувствовала себя абсолютно счастливой. Сначала пыталась привыкнуть к этому ощущению. Но позже поняла, что просто сильно скучаю по работе! Этот длительный перерыв оказался настоящим испытанием. После него было очень непросто найти в себе силы вернуться в профессию.
Счастливый случай изменил все - меня пригласили на пробы в мюзикл “Метро”. В тот момент я сделала свой #осознанныйвыбор снова заняться любимым делом, несмотря ни на что. С головой уйдя в работу, я поняла, что этот выбор действительно делает меня счастливой», - признается актриса.
Напомним, что недавно стало известно о значительных переменах в личной жизни Эвелины. Оказалось, что она год назад развелась с мужем, но все это время создавала образ счастливой семьи.