Юлия Снигирь продемонстрировала результат похода к косметологу

На днях Юлия решила посетить косметолога, чем поделилась со своими подписчиками. Она опубликовала в Инстаграм снимок, на котором предстала без грамма косметики.«До и после. Взять и провести вечер в клинике #имеюправо #длясебялюбимой», — сообщила фолловерам актриса.Юлия не раз признавалась, что из-за напряженного рабочего графика ей редко удается выделить время на походы к специалистам, главное найти тех, кому ты сможешь доверить свое лицо или волосы.