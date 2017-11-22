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Юлия Снигирь продемонстрировала результат похода к косметологу

Сегодня, 11:20
Юлия Снигирь является довольно успешной актрисой, которая как и многие актеры театра и кино, вынуждены тщательно ухаживать за своим лицом, которому вред приносит наносимый грим.

Юлия Снигирь продемонстрировала результат похода к косметологу
На днях Юлия решила посетить косметолога, чем поделилась со своими подписчиками. Она опубликовала в Инстаграм снимок, на котором предстала без грамма косметики.

Юлия Снигирь продемонстрировала результат похода к косметологу


«До и после. Взять и провести вечер в клинике #имеюправо #длясебялюбимой», — сообщила фолловерам актриса.

Юлия не раз признавалась, что из-за напряженного рабочего графика ей редко удается выделить время на походы к специалистам, главное найти тех, кому ты сможешь доверить свое лицо или волосы.

Юлия Снигирь продемонстрировала результат похода к косметологу

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Ключевые слова: Юлия Снигирь

Количество просмотров: 8 593
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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