Мама Элины Камирен захотела изменить свою внешность

Но не менее популярна мама модели Елена, которая недавно приобрела квартиру в Сочи за 9 млн рублей, а теперь же решила преобразиться внешне, сделав ринопластику. Елене операцию будет делать тот же врач, что и ее дочери.«У него очень плотная запись и пришлось ждать почти два месяца, чтобы попасть к нему на операционный стол, - признается женщина. - За это время, конечно, мне удалось морально подготовиться… Правда, на консультации Тигран Альбертович сказал, что хирургическое вмешательство мне не особо-то нужно и предложил как следует подумать. Но у меня к тому моменту уже был боевой настрой, и мы решили, что операции - быть, ведь я хочу стать обладательницей более тонкого и изящного носа, чем у меня был».По информации, на восстановление понадобиться от полугода до года, в связи с чем встает вопрос, стоит ли идти на такие жертвы?