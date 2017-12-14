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Мама Элины Камирен захотела изменить свою внешность

Сегодня, 08:11
Элина Камирен после участия в реалити-шоу "Дом-2" стала очень известной, что за ее жизнью следят большое количество пользователей Сети.

Мама Элины Камирен захотела изменить свою внешность
Но не менее популярна мама модели Елена, которая недавно приобрела квартиру в Сочи за 9 млн рублей, а теперь же решила преобразиться внешне, сделав ринопластику. Елене операцию будет делать тот же врач, что и ее дочери.

Мама Элины Камирен захотела изменить свою внешность


«У него очень плотная запись и пришлось ждать почти два месяца, чтобы попасть к нему на операционный стол, - признается женщина. - За это время, конечно, мне удалось морально подготовиться… Правда, на консультации Тигран Альбертович сказал, что хирургическое вмешательство мне не особо-то нужно и предложил как следует подумать. Но у меня к тому моменту уже был боевой настрой, и мы решили, что операции - быть, ведь я хочу стать обладательницей более тонкого и изящного носа, чем у меня был».

По информации, на восстановление понадобиться от полугода до года, в связи с чем встает вопрос, стоит ли идти на такие жертвы?

Мама Элины Камирен захотела изменить свою внешность

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Ключевые слова: Элина Камирен

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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