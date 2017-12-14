Мама Элины Камирен захотела изменить свою внешность

«У него очень плотная запись и пришлось ждать почти два месяца, чтобы попасть к нему на операционный стол, - признается женщина. - За это время, конечно, мне удалось морально подготовиться… Правда, на консультации Тигран Альбертович сказал, что хирургическое вмешательство мне не особо-то нужно и предложил как следует подумать. Но у меня к тому моменту уже был боевой настрой, и мы решили, что операции - быть, ведь я хочу стать обладательницей более тонкого и изящного носа, чем у меня был».
По информации, на восстановление понадобиться от полугода до года, в связи с чем встает вопрос, стоит ли идти на такие жертвы?