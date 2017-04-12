В Сети опубликовано шокирующее видео ринопластики Марины Мексики

По началу Марина ведет себя довольно уверенно, шутит про сексуальные чулочки и признается, что она не желает кому-либо пережить такие эмоции.Видео чуть ниже:А после публикует в блоге своей подруги Саши Кабаевой кадры, сделанные непосредственно во время операции.Слабонервным не смотреть:Мексика признается, что она решилась на вторую ринопластику из-за некачественной работы первого хирурга. Фото, сделанные во время первой операции и имя врача можно узнать тут...Стоит отметить, что родные, а именно папа Марины был против того, чтобы дочка опять "перекраивала" свою внешность. Черкасова попыталась объяснить отцу, что теперь она будет исправлять нос, наращивать перегородку."На хер тебе это надо?"- недоумевает папа.Что в итоге вышло и как выглядит нос Мексики в данный момент можете увидеть тут...