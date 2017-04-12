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В Сети опубликовано шокирующее видео ринопластики Марины Мексики

Вчера, 21:15
В Сети появилось видео, на котором показан весь процесс повторной ринопластики носа Марины Мексики.

В Сети опубликовано шокирующее видео ринопластики Марины Мексики
По началу Марина ведет себя довольно уверенно, шутит про сексуальные чулочки и признается, что она не желает кому-либо пережить такие эмоции.

В Сети опубликовано шокирующее видео ринопластики Марины Мексики


В Сети опубликовано шокирующее видео ринопластики Марины Мексики


Видео чуть ниже:



А после публикует в блоге своей подруги Саши Кабаевой кадры, сделанные непосредственно во время операции.

В Сети опубликовано шокирующее видео ринопластики Марины Мексики


В Сети опубликовано шокирующее видео ринопластики Марины Мексики


Слабонервным не смотреть:



Мексика признается, что она решилась на вторую ринопластику из-за некачественной работы первого хирурга. Фото, сделанные во время первой операции и имя врача можно узнать тут...

Стоит отметить, что родные, а именно папа Марины был против того, чтобы дочка опять "перекраивала" свою внешность. Черкасова попыталась объяснить отцу, что теперь она будет исправлять нос, наращивать перегородку.

"На хер тебе это надо?"

- недоумевает папа.

Что в итоге вышло и как выглядит нос Мексики в данный момент можете увидеть тут...

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Ключевые слова: Марина Мексика

Количество просмотров: 35 516
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com/mexika_2x

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