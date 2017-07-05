Дэвид Бекхэм выразил своё мнение о пластической хирургии

43-летний Дэвид Бекхэм выступает против любых вмешательств во внешность и считает, что прибегать к таким мерам можно только в исключительных случаях. Дэвид заявил, что никогда не ляжет под нож хирурга и не будет делать какие-либо омолаживающие инъекции: "Мне это неинтересно. Мне кажется, что я старею довольно изящно".Не секрет, что супруга Дэвида, дизайнер Виктория Бекхэм неоднократно делала пластику - ранее она призналась, что увеличила грудь, но затем поняла, что "переборщила" с размером и сделала новую операцию по уменьшению бюста. Многие считают, что она также изменила форму носа.