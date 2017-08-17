Марию Кожевникову с трудом узнали без макияжа

И если будучи депутатом ГД она все больше писала о проблемах в стране, то сейчас переключилась на семью и все, что с нею связано. Вот только подписчиков её микроблога больше интересует, как она выглядит. Так что, за недавнее фото в «боевом раскрасе» Мария получила большую порцию критики.В отместку она решила доказать, что может быть разной и ничуть по этому поводу не комплексует, опубликовав фото совсем без макияжа.Страшной, Кожевникову, конечно, назвать нельзя, но и вот сразу не узнаешь.