Алена Водонаева показала свои подростковые фото, опровергнув слухи о пластике

По мнению некоторых пользователей Сети, Алена накачала губы, а также изменила форму лба и скул. В итоге Водонаева устала терпеть слова завистников и разместила свои подростковые фото, показав естественную красоту.«Почему некоторые бабы в комментариях в любых моих рассказах и высказываниях начинают искать подвох? У них реально паранойя развита до такой степени, что они бесконечно думают о том, что их хотят обмануть?! Читаю я, значит, нормальные комментарии, общаюсь с подписчицами, мне реально интересно узнать мнения и точку зрения людей на какие-то темы. Обсуждаем, значит, общаемся. Но вот один комментарий обязательно приходит от какой-нибудь подозревающей вселенский обман особы. Делать нам больше нечего? Как придумать план, чтобы обмануть тебя? Конечно, да! От этого в моей жизни сразу все так хорошо становится! Бальзам на душу. Смысл жизни. Успех. Экстаз. Восторг», - написала под снимками Водонаева.Единственная пластическая операция, к которой прибегала Алена, состояла в том, что она решила уменьшить размер своих грудей, и никогда не скрывала этого факта.