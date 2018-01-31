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Алена Водонаева показала свои подростковые фото, опровергнув слухи о пластике

Сегодня, 09:37
Нередко на телеведущую Алену Водонаеву обрушивается шквал критики за многочисленные пластические операции.

Алена Водонаева показала свои подростковые фото, опровергнув слухи о пластике
По мнению некоторых пользователей Сети, Алена накачала губы, а также изменила форму лба и скул. В итоге Водонаева устала терпеть слова завистников и разместила свои подростковые фото, показав естественную красоту.

Алена Водонаева показала свои подростковые фото, опровергнув слухи о пластике


«Почему некоторые бабы в комментариях в любых моих рассказах и высказываниях начинают искать подвох? У них реально паранойя развита до такой степени, что они бесконечно думают о том, что их хотят обмануть?! Читаю я, значит, нормальные комментарии, общаюсь с подписчицами, мне реально интересно узнать мнения и точку зрения людей на какие-то темы. Обсуждаем, значит, общаемся. Но вот один комментарий обязательно приходит от какой-нибудь подозревающей вселенский обман особы. Делать нам больше нечего? Как придумать план, чтобы обмануть тебя? Конечно, да! От этого в моей жизни сразу все так хорошо становится! Бальзам на душу. Смысл жизни. Успех. Экстаз. Восторг», - написала под снимками Водонаева.

Алена Водонаева показала свои подростковые фото, опровергнув слухи о пластике


Единственная пластическая операция, к которой прибегала Алена, состояла в том, что она решила уменьшить размер своих грудей, и никогда не скрывала этого факта.

Алена Водонаева показала свои подростковые фото, опровергнув слухи о пластике

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Ключевые слова: Алену Водонаеву

Количество просмотров: 3 978
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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