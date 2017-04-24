Раскрыта тайна пластических операций Светланы Лободы

Слухи о пластических операциях Светланы Лободы ходят давно, однако достоверно о них ничего неизвестно. Эксперт в области хирургии красоты дал свою оценку изменениям во внешности звезды от начала карьеры и до настоящего времени.Сообщается, что певица сделала ринопластику и увеличение губ, также Лободе была проведена аугментация участков лица. Всё это позволило Светлане обрести более выразительные черты внешности и узнаваемое "худое" лицо. Кроме того, специалисты уверены, что певица делала биоревитализацию или плазмолифтинг, что позволяет её коже выглядеть ухоженной и подтянутой.