Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Раскрыта тайна пластических операций Светланы Лободы

Вчера, 19:22
Эксперт рассказал об изменениях во внешности популярной певицы Светланы Лободы.

Раскрыта тайна пластических операций Светланы Лободы
Слухи о пластических операциях Светланы Лободы ходят давно, однако достоверно о них ничего неизвестно. Эксперт в области хирургии красоты дал свою оценку изменениям во внешности звезды от начала карьеры и до настоящего времени.

Раскрыта тайна пластических операций Светланы Лободы


Раскрыта тайна пластических операций Светланы Лободы


Сообщается, что певица сделала ринопластику и увеличение губ, также Лободе была проведена аугментация участков лица. Всё это позволило Светлане обрести более выразительные черты внешности и узнаваемое "худое" лицо. Кроме того, специалисты уверены, что певица делала биоревитализацию или плазмолифтинг, что позволяет её коже выглядеть ухоженной и подтянутой.

Раскрыта тайна пластических операций Светланы Лободы


Раскрыта тайна пластических операций Светланы Лободы

← Кайли Дженнер готова доверить свою до... Анна Седокова соблазнила подписчиков ... →

Ключевые слова: Светлана Лобода

Количество просмотров: 8 905
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Дочь Светланы Лободы продемонстрировала свои таланты
Секрет пластических операций Веры Брежневой раскрыт
Лолита Милявская честно рассказала поклонникам о своих пластических операциях
Премьера Светланы Лободы на песню "К черту любовь"
Самое популярное за неделю
Комментарии

Марго Робби очаровала публику мини-платьем от Chanel Номинированная на "Оскар" за роль в ленте "Тоня против всех" актриса Марго Робби посетила пресс-завтрак премии.
70-летняя София Ротару показала пляжный снимок с Мальдив Знаменитая исполнительница София Ротару проводит отпуск на райском острове.
Анна Седокова соблазнила подписчиков новым фото Певица Анна Седокова обновила блог снимком в алом наряде.
Раскрыта тайна пластических операций Светланы Лободы Эксперт рассказал об изменениях во внешности популярной певицы Светланы Лободы.
Кайли Дженнер готова доверить свою дочь только сестрам и маме В последние дни одной из главной новостью в Сети является рождение у Кайли Дженнер дочери.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.