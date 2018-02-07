Анна Хилькевич призналась в том, что колола ботокс

Недавно же актриса решила рассказать о том, что с 25 лет начала колоть себе ботокс. Конечно же, не обошлось без неприятных последствий после уколов красоты.«Я колола ботокс с 25 лет. Буквально чуть-чуть, так как у меня подвижная мимика лба, и я совершенно ничего не могла с этим поделать. А не так давно я вколола препарат в зону вокруг глаз. Мне посоветовал такую процедуру специалист, сказав, что она поможет убрать тонкую паутинку морщин. Врач уговорила меня вколоть ботокс не только в кожу возле внешних уголков век, но и под глаза, чтобы снизить напряжение мышц и избежать морщин в этой зоне.Мало того, что первые три дня я ходила с перекошенным лицом, это как раз нормально… Но потом, когда отек спал, я не могла смотреть на себя в зеркало, не могла улыбаться! Потому что улыбка была наигранной, взгляд стал очень злой. В результате, я позвонила тому же врачу и попросила каким-нибудь образом убрать ботокс. Очень много времени и сил мы потратили, чтобы он исчез. Выводили препарат с помощью прогревания, еще меня кололи специальным лекарством, которое обычно прописывают людям с параличом мышц», — рассказала в интервью Анна.Также Хилькевич как-то сильно пожалела о том, что обратилась к непроверенному косметологу, которая ошиблась с препаратом и вколола ей то, что предназначалось 45-летним женщинам.