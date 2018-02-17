Ирина Безрукова рассказала, как сделала свои губы значительно больше

По мнению многих пользователей Сети, актриса воспользовалась услугами пластического хирурга, чтобы увеличить губы. Ирина признается, что просто надо уметь правильно накладывать макияж, тогда никакие операции не нужны.«Давно я не выкладывала селфи. Кстати, губы у меня свои. От природы такие. Просто надо уметь накрасить», — прокомментировала данную информацию Безрукова.Ирина большое внимание уделяет своей внешности, она недавно даже прошла курс омоложения на Алтае.