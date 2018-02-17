Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Ирина Безрукова рассказала, как сделала свои губы значительно больше

Сегодня, 13:36
Некоторое время назад поклонники Ирины Безруковой начали активно обсуждать значительные изменения в ее внешности.

Ирина Безрукова рассказала, как сделала свои губы значительно больше
По мнению многих пользователей Сети, актриса воспользовалась услугами пластического хирурга, чтобы увеличить губы. Ирина признается, что просто надо уметь правильно накладывать макияж, тогда никакие операции не нужны.

Ирина Безрукова рассказала, как сделала свои губы значительно больше


«Давно я не выкладывала селфи. Кстати, губы у меня свои. От природы такие. Просто надо уметь накрасить», — прокомментировала данную информацию Безрукова.

Ирина большое внимание уделяет своей внешности, она недавно даже прошла курс омоложения на Алтае.

Ирина Безрукова рассказала, как сделала свои губы значительно больше

← Дженнифер Лоуренс не может позволить ... Элизабет Херли позволяет сыну снимать... →

Ключевые слова: Ирина Безрукова

Количество просмотров: 2 067
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Ирина Безрукова обнародовала результаты обследования на онкологию
Ирина Безрукова задумалась о смене имени
Ирина Безрукова поведала правду о своем одиночестве
Ирина Безрукова на красной дорожке ММКФ
Самое популярное за неделю
Комментарии

Адам Левин празднует рождение второго ребенка Популярный исполнитель Адам Левин на днях стал счастливым отцом второго ребенка.
Сиара разместила первый снимок 10-месячной дочки Весной 2017 года популярная певица Сиара стала матерью очаровательной дочки Сиенны Принцесс.
Анастасия Волочкова решила посмеяться над теми, кто ее критикует Балерина Анастасия Волочкова активно ведет свою страницу в Инстаграм, публикуя новые фотографии из повседневной жизни.
Элизабет Херли позволяет сыну снимать ее в откровенных образах Довольно часто на личной странице в соцсети известной актрисы Элизабет Херли появляются очень откровенные фотографии.
Ирина Безрукова рассказала, как сделала свои губы значительно больше Некоторое время назад поклонники Ирины Безруковой начали активно обсуждать значительные изменения в ее внешности.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.