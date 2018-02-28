Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Тата Блюменкранц согласилась на пластическую операцию ради супруга

Сегодня, 09:42
Летом прошлого года у звезд телепроекта "Дом-2" Таты и Валерия Блюменкранцев родилась очаровательная дочка Беатриса.

Тата Блюменкранц согласилась на пластическую операцию ради супруга
Валерий признался, что всегда хотел видеть рядом с собой женщину с пышной грудью. Поэтому мужчина подарил супруге подарочный сертификат на пластическую операцию. Теперь же Тата готовится к предстоящей операции.

Тата Блюменкранц согласилась на пластическую операцию ради супруга


«Когда был подростком, сходил с ума от пышной груди. Теперь такая будет у моей жены! Я счастлив», - поведал в интервью Валерий.

Тата нисколько не переживает и полностью готова к изменениям в своей внешности и понимает, что после операции многие заботы лягут на плечи ее мужа.

Тата Блюменкранц согласилась на пластическую операцию ради супруга

← Ирина Безрукова откровенно поведала о...

Ключевые слова: Валерий Блюменкранц, Тата Блюменкранц

Количество просмотров: 3 926
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Тата Абрамсон переживает из-за обвисшего живота
Тата Абрамсон подарила супругу дочку
Прохор Шаляпин решился на пластическую операцию
Ирина Дубцова решилась на пластическую операцию
Самое популярное за неделю

Тата Блюменкранц согласилась на пластическую операцию ради супруга Летом прошлого года у звезд телепроекта "Дом-2" Таты и Валерия Блюменкранцев родилась очаровательная дочка Беатриса.
Ирина Безрукова откровенно поведала о том, как смогла пережить смерть сына 14 марта 2015 года скончался сын известных актеров Ирины Безруковой и Игоря Ливанова Андрей.
Григорий Лепс был жестко раскритикован за матерную песню На прошлой неделе популярный певец Григорий Лепс презентовал новую песню «За…шие рожи», которая была неоднозначно воспринята общественностью.
Армен Джигарханян намерен взыскать у Виталины Цымбалюк-Романовской 15 миллионов Длительное время продолжается конфликт между бывшими супругами Арменом Джигарханяном и Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Альбина Джанабаева опубликовала снимок подросшего сына от Валерия Меладзе Популярная певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева старается не распространяться о своей личной жизни.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.