Тата Блюменкранц согласилась на пластическую операцию ради супруга

Валерий признался, что всегда хотел видеть рядом с собой женщину с пышной грудью. Поэтому мужчина подарил супруге подарочный сертификат на пластическую операцию. Теперь же Тата готовится к предстоящей операции.«Когда был подростком, сходил с ума от пышной груди. Теперь такая будет у моей жены! Я счастлив», - поведал в интервью Валерий.Тата нисколько не переживает и полностью готова к изменениям в своей внешности и понимает, что после операции многие заботы лягут на плечи ее мужа.