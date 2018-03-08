Натали Неведрова сделала ринопластику

Оказалось, что это уже вторая операция на носу девушки, первую она сделала по медицинским показаниям. Но в результате ей стало только хуже, и у Натали начались проблемы со здоровьем.«Операция длилась пять часов. Для каркаса нового носа использовали мое собственное ребро. Да, мне вырезали ребро, покрошили его и вставили в нос. Внутри он выглядел гораздо хуже, чем снаружи. А снаружи без специального геля, благодаря которому я спасалась, он был крючком. Одно крыло провалилось сразу после операции. За семь лет ситуация только ухудшилась. Нос перестал нормально дышать, вылез хрящ, который я пыталась «растворить» специальными препаратами, но он не поддавался», – поведала Неведрова.Теперь телеведущая находится дома и восстанавливается после операции, она сообщила, что ребро ее больше беспокоит, чем нос.