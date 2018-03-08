Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Натали Неведрова сделала ринопластику

Вчера, 15:15
Телеведущая Натали Неведрова, которая полюбилась зрителями после участия в передаче "Орел и решка", сделала ринопластику еще 24 февраля.

Натали Неведрова сделала ринопластику
Оказалось, что это уже вторая операция на носу девушки, первую она сделала по медицинским показаниям. Но в результате ей стало только хуже, и у Натали начались проблемы со здоровьем.

Натали Неведрова сделала ринопластику


«Операция длилась пять часов. Для каркаса нового носа использовали мое собственное ребро. Да, мне вырезали ребро, покрошили его и вставили в нос. Внутри он выглядел гораздо хуже, чем снаружи. А снаружи без специального геля, благодаря которому я спасалась, он был крючком. Одно крыло провалилось сразу после операции. За семь лет ситуация только ухудшилась. Нос перестал нормально дышать, вылез хрящ, который я пыталась «растворить» специальными препаратами, но он не поддавался», – поведала Неведрова.

Теперь телеведущая находится дома и восстанавливается после операции, она сообщила, что ребро ее больше беспокоит, чем нос.

Натали Неведрова сделала ринопластику

← Татьяна Буланова влезла в долги, чтобы... Ирина Шейк в нижнем белье произвела фу... →

Ключевые слова: Натали Неведрова

Количество просмотров: 3 081
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Натали Неведрова не исключает своего возвращения на шоу "Орел и решка"
Натали Неведрова вынуждена отказаться от роли ведущей "Орла и решки" ради семьи
Татьяна Тотьмянина передвигается на костылях после перенесенной операции
Марина Мексика шокировала последствиями второй операции на нос
Самое популярное за неделю

Юлия Снигирь объяснила, почему редко общается с журналистами Известная актриса Юлия Снигирь является довольно закрытым человеком, взять у нее интервью является сложной задачей.
Похудевшая Мэрайя Кэри приняла участие в откровенной фотосессии Полтора года назад вес популярной певицы Мэрайи Кэри достиг отметки в 120 килограммов, из-за чего у нее началась депрессия.
Алена Шишкова показала роскошную грудь в откровенном купальнике Модель Алена Шишкова является активным пользователем Сети, она часто радует своих подписчиков новыми снимками из повседневной жизни.
Ирина Шейк в нижнем белье произвела фурор в Сети Знаменитая модель Ирина Шейк успевает не только вести успешную модельную карьеру, но и уделять время возлюбленному Бредли Куперу и маленькой дочке Лее.
Натали Неведрова сделала ринопластику Телеведущая Натали Неведрова, которая полюбилась зрителями после участия в передаче "Орел и решка", сделала ринопластику еще 24 февраля.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.