Мила Кунис попала в объективы фотографов без капли макияжа

Супруга актера Эштона Катчера, 34-летняя Мила Кунис довольно часто появляется на публике без макияжа. Иногда её внешний вид без декоративно-косметической "поддержки" подвергается жёсткой критике даже со стороны поклонников актрисы.Однако в целом её выходы в естественном образе не вызывают негативных эмоций.Отправляясь по своим делам, звезда отдаёт предпочтение простой и удобной одежде, как произошло и на этот раз. Фотографы подловили Кунис на выходе из дома - белый свитер, узкие джинсы и, конечно, полное отсутствие макияжа - поклонники Милы сразу же назвали её "девчонкой из соседнего двора".