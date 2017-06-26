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Мила Кунис попала в объективы фотографов без капли макияжа

Сегодня, 02:24
Актриса Мила Кунис прогулялась по Лос-Анджелесу без косметики.

Мила Кунис попала в объективы фотографов без капли макияжа
Супруга актера Эштона Катчера, 34-летняя Мила Кунис довольно часто появляется на публике без макияжа. Иногда её внешний вид без декоративно-косметической "поддержки" подвергается жёсткой критике даже со стороны поклонников актрисы.

Мила Кунис попала в объективы фотографов без капли макияжа


Однако в целом её выходы в естественном образе не вызывают негативных эмоций.

Мила Кунис попала в объективы фотографов без капли макияжа


Отправляясь по своим делам, звезда отдаёт предпочтение простой и удобной одежде, как произошло и на этот раз. Фотографы подловили Кунис на выходе из дома - белый свитер, узкие джинсы и, конечно, полное отсутствие макияжа - поклонники Милы сразу же назвали её "девчонкой из соседнего двора".

Мила Кунис попала в объективы фотографов без капли макияжа


Мила Кунис попала в объективы фотографов без капли макияжа


Мила Кунис попала в объективы фотографов без капли макияжа

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Ключевые слова: Мила Кунис, Эштон Катчер

Количество просмотров: 1 560
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, en.mogaznews.com

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