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Николь Кидман призналась в использовании ботокса

Сегодня, 15:59
Актриса Николь Кидман сделала откровенное признание.

Николь Кидман призналась в использовании ботокса
В свежем интервью 51-летняя голливудская звезда рассказала, что прибегала к "уколам красоты" в уходе за собой, правда, они скорее принесли больше вреда, чем пользы.

Николь Кидман призналась в использовании ботокса


Николь Кидман призналась в использовании ботокса


"Я никогда не делала пластические операции, но применяла ботокс, и теперь очень сожалею об этом - эти инъекции убивают мимику и превращают лицо в маску". Теперь актриса старается использовать только кремы и сыворотки, обладающие мгновенным эффектом - в их состав входит ретинол. Также Кидман приходится тщательно выбирать косметические средства, так как её очень чувствительная кожа реагирует на неправильный уход сухостью и шелушением.

Николь Кидман призналась в использовании ботокса


Николь Кидман призналась в использовании ботокса

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Ключевые слова: Николь Кидман

Количество просмотров: 1 742
Автор: Katarina

Автор фото: harpersbazaar.com, variety.com, twitter

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