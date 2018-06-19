"Я никогда не делала пластические операции, но применяла ботокс, и теперь очень сожалею об этом - эти инъекции убивают мимику и превращают лицо в маску". Теперь актриса старается использовать только кремы и сыворотки, обладающие мгновенным эффектом - в их состав входит ретинол. Также Кидман приходится тщательно выбирать косметические средства, так как её очень чувствительная кожа реагирует на неправильный уход сухостью и шелушением.
Николь Кидман призналась в использовании ботокса
Сегодня, 15:59
Актриса Николь Кидман сделала откровенное признание.
В свежем интервью 51-летняя голливудская звезда рассказала, что прибегала к "уколам красоты" в уходе за собой, правда, они скорее принесли больше вреда, чем пользы.
"Я никогда не делала пластические операции, но применяла ботокс, и теперь очень сожалею об этом - эти инъекции убивают мимику и превращают лицо в маску". Теперь актриса старается использовать только кремы и сыворотки, обладающие мгновенным эффектом - в их состав входит ретинол. Также Кидман приходится тщательно выбирать косметические средства, так как её очень чувствительная кожа реагирует на неправильный уход сухостью и шелушением.
"Я никогда не делала пластические операции, но применяла ботокс, и теперь очень сожалею об этом - эти инъекции убивают мимику и превращают лицо в маску". Теперь актриса старается использовать только кремы и сыворотки, обладающие мгновенным эффектом - в их состав входит ретинол. Также Кидман приходится тщательно выбирать косметические средства, так как её очень чувствительная кожа реагирует на неправильный уход сухостью и шелушением.
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Ключевые слова: Николь Кидман
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Количество просмотров: 1 742
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: harpersbazaar.com, variety.com, twitter
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Автор фото: harpersbazaar.com, variety.com, twitter
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