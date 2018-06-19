Николь Кидман призналась в использовании ботокса

В свежем интервью 51-летняя голливудская звезда рассказала, что прибегала к "уколам красоты" в уходе за собой, правда, они скорее принесли больше вреда, чем пользы."Я никогда не делала пластические операции, но применяла ботокс, и теперь очень сожалею об этом - эти инъекции убивают мимику и превращают лицо в маску". Теперь актриса старается использовать только кремы и сыворотки, обладающие мгновенным эффектом - в их состав входит ретинол. Также Кидман приходится тщательно выбирать косметические средства, так как её очень чувствительная кожа реагирует на неправильный уход сухостью и шелушением.