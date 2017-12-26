Виктория Боня выставила напоказ позорный маникюр

Чистая кожа, приятный запах, ухоженные ручки, ножки, волосы.Но на одной из новых фотографий подписчицы Бони заметили, что сама Виктория не всегда успевает следить за своими ручками, а именно за маникюром.Новый снимок демонстрирует сильно отросший маникюр, который пора было бы уже снять.От себя замечу, что, если лак телесного цвета, то может это не так страшно, да и делать маникюр, снимая лак каждую неделю, довольно вредно, а ногти растут у кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Так что, наверно, из-за такой мелочи на Боню "наезжать" не стоит, тем более "посыл" у снимка совсем иной."Вот бы завязать каждый пистолет на планете в узел! Согласны?"- подписала кадр в полицейской фуражке Виктория.