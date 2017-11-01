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Виктория Боня разместила сексуальный снимок пышной груди

Вчера, 10:35
38-летняя Виктория Боня поделилась радостью. Она рассказала о запуске новой линии косметики.

Виктория Боня разместила сексуальный снимок пышной груди
"Уже завтра я запущу осеннюю коробку #beauty box, которая содержит самые последние новинки топовых брендов! Это третья часть моего бьюти органайзера и все, кто покупал коробки из этой серии автоматически становятся участниками розыгрыша от ювелирного дома, который изготовит изделие с драгоценными камнями на ваш вкус! Ждёте??"

- написала Боня в Инстаграм и подкрепила свой пост очень пикантным снимком.

Виктория Боня разместила сексуальный снимок пышной груди


Виктория позирует в платье с глубоким декольте, которое отлично подчёркивает пышные формы светской модницы.
Напомним, что не так давно СМИ обсуждали пластическую операцию Виктории Боня по увеличению груди, но сама звезда никак не стала комментировать эти слухи.

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Ключевые слова: Виктория Боня

Количество просмотров: 2 951
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com/victoriabonya

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