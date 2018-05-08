Певица Ольга Бузова кардинально сменила цвет волос, став блондинкой

Ранее многие уже заметили, что оттенок локонов Бузовой стал заметно светлее.Сравните сами. Было.Стало.А несколько минут назад Ольга решила, что пора вновь возвращаться к светлому цвету волос, написав в Instagram:"Приветики. Захотела немного похулиганить. Новый год, немного новая я. И мне сейчас #оченьхорошо #бывшихнаигнор Так вдруг захотелось перемен... во всём. Впереди много важных и интересных событий ... Решила начать с прически. Как Вам?".Напомним, что за несколько дней до Ольги, из брюнетки в блондинку перекрасилась и нынешняя супруга Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко.