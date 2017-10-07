Хельга Лавкейти (Helga Lovekaty) не отказывается от уколов красоты

26-летняя уроженка Хабаровская Ольга Коробицына, более известная, как Хельга Лавкейти (Helga Lovekaty), прославилась в сети благодаря сексуальным формам своего тела.
Хельга много путешествует, снимается и демонстрирует миру свои прелести.
А не так давно Лавкейти призналась, что её красота дело рук не только матушки-природы, но и опытного косметолога.
В своем Инстаграм Ольга опубликовала видео, снятое во время одной из таких процедур.Больше фотографий Хельги тут..
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