Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Хельга Лавкейти (Helga Lovekaty) не отказывается от уколов красоты

Вчера, 16:26
26-летняя уроженка Хабаровская Ольга Коробицына, более известная, как Хельга Лавкейти (Helga Lovekaty), прославилась в сети благодаря сексуальным формам своего тела.

Хельга Лавкейти (Helga Lovekaty) не отказывается от уколов красоты
Хельга много путешествует, снимается и демонстрирует миру свои прелести.

Хельга Лавкейти (Helga Lovekaty) не отказывается от уколов красоты


А не так давно Лавкейти призналась, что её красота дело рук не только матушки-природы, но и опытного косметолога.



В своем Инстаграм Ольга опубликовала видео, снятое во время одной из таких процедур.



Больше фотографий Хельги тут...

← Екатерина Архарова готовится запустить блог о кулинарии Архивное фото юной Меган Маркл неприятно удивило пользователей сети →

Ключевые слова: Хельга Лавкейти

Количество просмотров: 5 928
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Певица Юлия Беретта поделилась необычными секретами красоты
Лицо Кати Гордон стало заметно меняться после отказала от уколов красоты
На лице Хилари Дафф стали заметны последствия "уколов красоты"
Хельга Лавкейти
Самое популярное за неделю
Загрузка...

"Горячее" тело Линдси Пелас не даст вам уснуть Об этой красотке говорит вся зарубежная аудитория Инстаграм. Пора и нам познакомиться с этой леди.
Саша Савельева прячет беременный животик за Викторией Дайнеко На днях певица Саша Савельева была замечена на студии своего родного продюсера Игоря Матвиенко.
Певица МакSим вернулась из длительного отпуска, удивив хоккеистов Не секрет, что футбольные фанаты хором на матчах исполняют песню МакSим "Знаешь ли ты".
Никита Михалков жёстко осадил участниц Comedy Woman Режиссер Никита Михалков в резкой форме прокомментировал один из выпусков юмористического шоу Comedy Woman.
Жизель Бюндхен впервые рассказала, почему ушла от Леонардо ДиКаприо Модель Жизель Бюндхен поведала, почему распался её роман с Леонардо ДиКаприо.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.