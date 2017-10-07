Хельга Лавкейти (Helga Lovekaty) не отказывается от уколов красоты

Хельга много путешествует, снимается и демонстрирует миру свои прелести.А не так давно Лавкейти призналась, что её красота дело рук не только матушки-природы, но и опытного косметолога.В своем Инстаграм Ольга опубликовала видео, снятое во время одной из таких процедур.