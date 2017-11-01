Алёна Водонаева попыталась быть сексуальной, но стала посмешищем

На что только не готовы звёзды, чтобы о них говорили, так и Алёна Водонаева. Напомним, Алёна "рьяно топит" за женственность, красоту, которая заключается в отсутствии жира на теле, владение чулками и умением обращаться с членом.

Обо всём этот она рассказала в интервью на канале "Нежный редактор".В своей речи Алёна так же отметила, что у девушки ВСЕГДА (подчёркнуто) должен быть красный лак на пальчиках ног и красная помада на губах.С этим многие не согласились. Дебаты продолжились и в онлайне.Сегодня Водонаева решилась даже опубликовать своё собственное видение сексуальности красной помады, размазав её по щекам."А теперь минуточку внимания. По мотивам «Нежного редактора»... Хочется услышать и ваше мнение относительно алой помады. Будет интересно, если 30% моей мужской аудитории тоже ответят на этот вопрос. Красная помада!? Да или Нет"- спрашивает Алёна у фолловеров."Как будто неудачный оральный секс, вместо рта - тыкали где-то около""Алёна, ты стала посмешищем""Ты готова даже уродовать лицо, лишь бы писали про твою книгу и новый салон красоты?"- смеются подписчики.Действительно, на этом снимке Водонаева совсем не сексуальна, а больше похожа на уставшую жрицу платной любви...