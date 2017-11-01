Алёна Водонаева попыталась быть сексуальной, но стала посмешищем

В своей речи Алёна так же отметила, что у девушки ВСЕГДА (подчёркнуто) должен быть красный лак на пальчиках ног и красная помада на губах.
С этим многие не согласились. Дебаты продолжились и в онлайне.
Сегодня Водонаева решилась даже опубликовать своё собственное видение сексуальности красной помады, размазав её по щекам.
"А теперь минуточку внимания. По мотивам «Нежного редактора»... Хочется услышать и ваше мнение относительно алой помады. Будет интересно, если 30% моей мужской аудитории тоже ответят на этот вопрос. Красная помада!? Да или Нет"
- спрашивает Алёна у фолловеров.
"Как будто неудачный оральный секс, вместо рта - тыкали где-то около"
"Алёна, ты стала посмешищем"
"Ты готова даже уродовать лицо, лишь бы писали про твою книгу и новый салон красоты?"
- смеются подписчики.
Действительно, на этом снимке Водонаева совсем не сексуальна, а больше похожа на уставшую жрицу платной любви...