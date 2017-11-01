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Алёна Водонаева попыталась быть сексуальной, но стала посмешищем

Сегодня, 11:16
На что только не готовы звёзды, чтобы о них говорили, так и Алёна Водонаева. Напомним, Алёна "рьяно топит" за женственность, красоту, которая заключается в отсутствии жира на теле, владение чулками и умением обращаться с членом.

Алёна Водонаева попыталась быть сексуальной, но стала посмешищем
Обо всём этот она рассказала в интервью на канале "Нежный редактор".

В своей речи Алёна так же отметила, что у девушки ВСЕГДА (подчёркнуто) должен быть красный лак на пальчиках ног и красная помада на губах.

С этим многие не согласились. Дебаты продолжились и в онлайне.

Сегодня Водонаева решилась даже опубликовать своё собственное видение сексуальности красной помады, размазав её по щекам.

"А теперь минуточку внимания. По мотивам «Нежного редактора»... Хочется услышать и ваше мнение относительно алой помады. Будет интересно, если 30% моей мужской аудитории тоже ответят на этот вопрос. Красная помада!? Да или Нет"

- спрашивает Алёна у фолловеров.

Алёна Водонаева попыталась быть сексуальной, но стала посмешищем


"Как будто неудачный оральный секс, вместо рта - тыкали где-то около"

"Алёна, ты стала посмешищем"

"Ты готова даже уродовать лицо, лишь бы писали про твою книгу и новый салон красоты?"

- смеются подписчики.

Действительно, на этом снимке Водонаева совсем не сексуальна, а больше похожа на уставшую жрицу платной любви...

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Ключевые слова: Алёна Водонаева

Количество просмотров: 2 340
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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