Изменившая внешность Дана Борисова готовится выйти замуж

На днях Дана отправилась увеличивать губы. Борисова уверена, что именно это занятие предвещает счастливое замужество."Доброго дня, мои дорогие. Наверное, самая популярная процедура у девушек, это "сделать губы". Я никогда не увеличивала их, слишком пугали утиные губы у некоторых моих знакомых. Но все же решилась на эту процедуру. Губы от Алены носят самые красивые дамы Москвы. Даже есть примета, хочешь замуж, тогда надо сделать у неё губы Сделали всего половинку и результат ВАУ. Рекомендую всем девушкам, кто ещё только раздумывает и никак не решится".А уже на следующий день Дана наряжалась на свидание:"В кои то веки собралась на свидание с незнакомцем. Выбор в чем пойти на этот раз не стоял. Великолепное платье из дорогого твида. Надевала его на съемку, а сегодня, надеюсь, получу и предложение руки и сердца. Буду держать вас в курсе".Понятно, что всё это реклама, но уж слишком прямолинейная... увеличение губ для замужества, свидание с незнакомцем, предложение руки и сердца...Может Дане надо снова на отдых? А то как бы совсем "крыша не поехала" от такого водоворота жизненных событий.