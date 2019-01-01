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Изменившая внешность Дана Борисова готовится выйти замуж

Сегодня, 10:20
Дана Борисова совершает чрезвычайно странные действия для привлечения мужчин. При чём открыто рассказывает об этом в Инстаграм.

Изменившая внешность Дана Борисова готовится выйти замуж
На днях Дана отправилась увеличивать губы. Борисова уверена, что именно это занятие предвещает счастливое замужество.

"Доброго дня, мои дорогие. Наверное, самая популярная процедура у девушек, это "сделать губы". Я никогда не увеличивала их, слишком пугали утиные губы у некоторых моих знакомых. Но все же решилась на эту процедуру. Губы от Алены носят самые красивые дамы Москвы. Даже есть примета, хочешь замуж, тогда надо сделать у неё губы Сделали всего половинку и результат ВАУ. Рекомендую всем девушкам, кто ещё только раздумывает и никак не решится".

Изменившая внешность Дана Борисова готовится выйти замуж


Изменившая внешность Дана Борисова готовится выйти замуж


А уже на следующий день Дана наряжалась на свидание:

"В кои то веки собралась на свидание с незнакомцем. Выбор в чем пойти на этот раз не стоял. Великолепное платье из дорогого твида. Надевала его на съемку, а сегодня, надеюсь, получу и предложение руки и сердца. Буду держать вас в курсе".

Изменившая внешность Дана Борисова готовится выйти замуж


Изменившая внешность Дана Борисова готовится выйти замуж


Понятно, что всё это реклама, но уж слишком прямолинейная... увеличение губ для замужества, свидание с незнакомцем, предложение руки и сердца...

Изменившая внешность Дана Борисова готовится выйти замуж


Может Дане надо снова на отдых? А то как бы совсем "крыша не поехала" от такого водоворота жизненных событий.

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Ключевые слова: Дана Борисова

Количество просмотров: 0
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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