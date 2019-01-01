Несомненно, все проблемы жизни артистки отражаются на её внешности - на свежих кадрах, сделанных на днях на фитнес-премии Daytime Beauty Awards, поклонники заметили, что Бритни выглядит старше своих лет. Возраста ей добавляет и неудачно подобранный оттенок волос: "Блондинкой ей гораздо лучше!" - считают пользователи сети. Они надеются, что скоро Спирс удастся преодолеть кризис и она вновь сможет вернуть себе былую привлекательность.
Заметно постаревшая Бритни Спирс с бойфрендом появилась на фитнес-премии
Вчера, 21:44
Певица Бритни Спирс в компании возлюбленного Сэма Асгари посетила премию в Лос-Анджелесе.
37-летняя исполнительница вновь переживает чёрную полосу в своей жизни - едва утих один скандал, как собственный отец звезды преподнёс ей неприятный сюрприз. Ранее мы сообщали, что Джейми Спирс поднял руку на своего внука Шона - одного из двоих сыновей Бритни и её бывшего супруга Кевина Федерлайна. Из-за недостатка доказательств суд не стал обвинять Джейми, однако запретил ему приближаться к внукам. Западные издания сообщают, что певица очень тяжело переживает этот скандал.
Несомненно, все проблемы жизни артистки отражаются на её внешности - на свежих кадрах, сделанных на днях на фитнес-премии Daytime Beauty Awards, поклонники заметили, что Бритни выглядит старше своих лет. Возраста ей добавляет и неудачно подобранный оттенок волос: "Блондинкой ей гораздо лучше!" - считают пользователи сети. Они надеются, что скоро Спирс удастся преодолеть кризис и она вновь сможет вернуть себе былую привлекательность.
Несомненно, все проблемы жизни артистки отражаются на её внешности - на свежих кадрах, сделанных на днях на фитнес-премии Daytime Beauty Awards, поклонники заметили, что Бритни выглядит старше своих лет. Возраста ей добавляет и неудачно подобранный оттенок волос: "Блондинкой ей гораздо лучше!" - считают пользователи сети. Они надеются, что скоро Спирс удастся преодолеть кризис и она вновь сможет вернуть себе былую привлекательность.
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Ключевые слова: Бритни Спирс, Сэм Асгари
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Количество просмотров: 5 161
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: msn.com, instagram.com, pressfrom.info, breatheheavy.com, eonline.com
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Автор фото: msn.com, instagram.com, pressfrom.info, breatheheavy.com, eonline.com
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