Заметно постаревшая Бритни Спирс с бойфрендом появилась на фитнес-премии

37-летняя исполнительница вновь переживает чёрную полосу в своей жизни - едва утих один скандал, как собственный отец звезды преподнёс ей неприятный сюрприз. Ранее мы сообщали, что Джейми Спирс поднял руку на своего внука Шона - одного из двоих сыновей Бритни и её бывшего супруга Кевина Федерлайна. Из-за недостатка доказательств суд не стал обвинять Джейми, однако запретил ему приближаться к внукам. Западные издания сообщают, что певица очень тяжело переживает этот скандал.Несомненно, все проблемы жизни артистки отражаются на её внешности - на свежих кадрах, сделанных на днях на фитнес-премии Daytime Beauty Awards, поклонники заметили, что Бритни выглядит старше своих лет. Возраста ей добавляет и неудачно подобранный оттенок волос: "Блондинкой ей гораздо лучше!" - считают пользователи сети. Они надеются, что скоро Спирс удастся преодолеть кризис и она вновь сможет вернуть себе былую привлекательность.