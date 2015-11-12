50-летняя Синди Кроуфорд показала селфи без капли макияжа

Немногие знаменитости и в более молодом возрасте решаются показать публике свои фотографии без макияжа, но Синди Кроуфорд ничего не стоит сделать это в её 50 лет. Ведь ей действительно нечего скрывать под килограммами грима - модель всегда славилась естественной красотой и прекрасной кожей.Секрет, как признавалась Кроуфорд в интервью, прост - это тщательный уход за своей внешностью и очень строгая диета с полным исключением всех вредных продуктов.Появившееся селфи уже не первое в блоге звезды - ранее подписчики уже восхищались подобными снимками.Синди с дочерью Кайей Гербер