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50-летняя Синди Кроуфорд показала селфи без капли макияжа

Сегодня, 04:51
Всемирно известная модель Синди Кроуфорд поразила сеть снимком без грима.

50-летняя Синди Кроуфорд показала селфи без капли макияжа
Немногие знаменитости и в более молодом возрасте решаются показать публике свои фотографии без макияжа, но Синди Кроуфорд ничего не стоит сделать это в её 50 лет. Ведь ей действительно нечего скрывать под килограммами грима - модель всегда славилась естественной красотой и прекрасной кожей.

50-летняя Синди Кроуфорд показала селфи без капли макияжа


50-летняя Синди Кроуфорд показала селфи без капли макияжа


Секрет, как признавалась Кроуфорд в интервью, прост - это тщательный уход за своей внешностью и очень строгая диета с полным исключением всех вредных продуктов.

50-летняя Синди Кроуфорд показала селфи без капли макияжа


Появившееся селфи уже не первое в блоге звезды - ранее подписчики уже восхищались подобными снимками.

50-летняя Синди Кроуфорд показала селфи без капли макияжа


Синди с дочерью Кайей Гербер
50-летняя Синди Кроуфорд показала селфи без капли макияжа


50-летняя Синди Кроуфорд показала селфи без капли макияжа

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Ключевые слова: Синди Кроуфорд

Количество просмотров: 16 198
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, gettyimages

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