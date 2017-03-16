Фанаты поражены новой смелой прической Кэти Топурия

Ирина Шейк и Брэдли Купер "закатили" вечеринку в честь первенца

Несмотря на слухи о расставании, которые еще три дня назад "мелькали" в западной прессе, модель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер снова рядом. Более того на днях они устроили традиционную в Америке вечеринку в честь будущей мамы и малыша.