Подробных объяснений, с чем именно связана такая кардинальная смена имиджа нет, но, судя по одной из подписей, Топурия появится в новом обреза на Первом канале.
Фанаты поражены новой смелой прической Кэти Топурия
Сегодня, 17:45
Певица Кэти Топурия по сей день хранит молчание по поводу развода с мужем и романе с репером, но ей и без этого есть, чем удивитьпоклонников.
Вчера Кэти опубликовала в блоге сразу несколько снимков с новой прической.
Подробных объяснений, с чем именно связана такая кардинальная смена имиджа нет, но, судя по одной из подписей, Топурия появится в новом обреза на Первом канале.
Подробных объяснений, с чем именно связана такая кардинальная смена имиджа нет, но, судя по одной из подписей, Топурия появится в новом обреза на Первом канале.
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Ключевые слова: Кэти Топурия
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Количество просмотров: 3 367
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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Фанаты поражены новой смелой прической Кэти Топурия Певица Кэти Топурия по сей день хранит молчание по поводу развода с мужем и романе с репером, но ей и без этого есть, чем удивитьпоклонников.