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Похудевшая Ольга Картункова изменила прическу

Сегодня, 01:00
С каждым днем звезда КВН и ведущая Ольга Картункова худеет все больше.

Похудевшая Ольга Картункова изменила прическу

Своими достижениями Оля делится с подписчиками, так же оставляя под снимками большие тексты для тех, кто сидит дома у компьютера, поглощенный депрессией.

Ольга пишет:

"Я хочу , чтоб знали Вы , что жизнь очень коротка и не шагает , а бежит. Сделайте пожалуйста все дела важные, скажите слова нужные, переступите через гордыню, поешьте вкусно, скажите люблю, или мне с тобой хорошо сейчас.. было.. будет.. всегда , сделайте доброе дело, не врите, не трусьте, обнимите, пожалейте, научите, возьмите краски и мольберт нарисуйте и радуйтесь, вспомните, плачьте с улыбкой, пожарьте картошки с грибами, работайте в кайф), потанцуйте ( даже если вы одни), затяните песню (пусть даже не хитовую, а для души) "все хочу делить , с тобою поровну))", читайте стихи, смотрите долго в окно, улыбаааайтесь!! Это важно, это нужно)!! Радуга не после дождя , она в душе! Ни смотря ни на что .... ".

Картункова продолжает кататься по разным странам, выступая со своим шоу.

Похудевшая Ольга Картункова изменила прическу


Например, недавно они были в Дубаи.

Похудевшая Ольга Картункова изменила прическу


А после в Казахстане, где случайно встретились с группой Иванушки International.

Похудевшая Ольга Картункова изменила прическу


Вернувшись домой, Ольга решила немного преобразиться и отправилась в парикмахерскую. Итогом похода стала чуть укоротившаяся челка и более светлый оттенок рыжего цвета волос.

Похудевшая Ольга Картункова изменила прическу


"Доброе утро)! День пусть будет не солнечным на улице, а солнечным в душе)! Сегодня можно о многом подумать , понять, взвесить, приготовить что то новое , надеть яркое, улыбнуться в потолок где орет дрель соседская, посмотреть хороший фильм, спеть песню , подстричь чёлку , позвонить близким, обнять мыслями и пожелать здоровья дорогому человеку, сказать люблю кого любите, отпустить , простить , забыть , забИть... вообщем дел много и все в наших кривых, главное захотеть , мои хорошие )!!! Понять , кто Вам доверяет , и кому доверяете Вы)!!! Все вернётся и воздастся всем по заслугам )!!!! Всем счастья и шампанского )!!!"

- подписала Картункова снимок. Поклонники выразили восхищение новым образом Ольги, но большая часть просто сказала Спасибо за стимулирующие к похудению фразы.

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Ключевые слова: Ольга Картункова

Количество просмотров: 1 469
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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