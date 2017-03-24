Фанаты в ужасе от фото постаревшего Курбана Омарова

Вот только такая реальность зацепила не всех фолловеров Омарова.
Нашлись некоторые личности, которые начали очень внимательно разглядывать фото, пытаясь выявить как можно больше изъянов во внешности знаменитой пары.
Найти недостатков у Ксюши им не удалось, поэтому они с радостью оторвались на Курбане, оставляя неприятные комментарии.
- Ой, вблизи какой ты старый((( по мне фото совсем неудачное..
- Такой нос страшный... будто лишай...
- Нос огромный,а зрачки маленькие а белки красненькие
А, по-моему, отличная пара. Ксюша и Курбан очень друг другу подходят.