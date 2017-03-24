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Фанаты в ужасе от фото постаревшего Курбана Омарова

Сегодня, 02:10
Недавно супруг телеведущей Ксении Бородиной, Курбан Омаров опубликовал в Instagram их общее фото.

Фанаты в ужасе от фото постаревшего Курбана Омарова
Подписчики мужчины сразу оценили этот снимок. Особенно им понравилось, что фотография явно реальная, без фильтров и фотошопа.

Фанаты в ужасе от фото постаревшего Курбана Омарова


Вот только такая реальность зацепила не всех фолловеров Омарова.

Нашлись некоторые личности, которые начали очень внимательно разглядывать фото, пытаясь выявить как можно больше изъянов во внешности знаменитой пары.

Фанаты в ужасе от фото постаревшего Курбана Омарова


Найти недостатков у Ксюши им не удалось, поэтому они с радостью оторвались на Курбане, оставляя неприятные комментарии.

- Ой, вблизи какой ты старый((( по мне фото совсем неудачное..
- Такой нос страшный... будто лишай...
- Нос огромный,а зрачки маленькие а белки красненькие

А, по-моему, отличная пара. Ксюша и Курбан очень друг другу подходят.

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Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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