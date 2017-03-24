Фанаты в ужасе от фото постаревшего Курбана Омарова

Подписчики мужчины сразу оценили этот снимок. Особенно им понравилось, что фотография явно реальная, без фильтров и фотошопа.Вот только такая реальность зацепила не всех фолловеров Омарова.Нашлись некоторые личности, которые начали очень внимательно разглядывать фото, пытаясь выявить как можно больше изъянов во внешности знаменитой пары.Найти недостатков у Ксюши им не удалось, поэтому они с радостью оторвались на Курбане, оставляя неприятные комментарии.- Ой, вблизи какой ты старый((( по мне фото совсем неудачное..- Такой нос страшный... будто лишай...- Нос огромный,а зрачки маленькие а белки красненькиеА, по-моему, отличная пара. Ксюша и Курбан очень друг другу подходят.