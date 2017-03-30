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Рената Литвинова раскрыла секрет своей внешности

Сегодня, 12:18
Многие удивляются, как популярная актриса и режиссер Рената Литвинова в свои 50 лет может выглядеть так молодо.

Рената Литвинова раскрыла секрет своей внешности
Поклонники ставят ее примером для подражания и стараются на нее походить.

Некоторые предъявляют Ренате обвинения в том, что она прибегала к пластической хирургии.

Но Литвинова эти домыслы опровергает и утверждает, что хорошо можно выглядеть и без "пластики".

Рената Литвинова раскрыла секрет своей внешности


«Несмотря на какие-то страшные слухи, я могу пройти освидетельствование, что я не делала никаких подтяжек, это было бы видно. Я хожу к любимому косметологу. Делаю максимум ухода, пробую какие-то кремы. Все равно наступает момент, когда ты не можешь сражаться с силой притяжения, что-то нужно делать. Есть способы и технологии, которые помогают избежать подтяжек и других радикальных мер. Хожу на процедуры и когда есть время — на спорт», - поведала звезда.

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Ключевые слова: Рената Литвинова

Количество просмотров: 2 119
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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