Рената Литвинова раскрыла секрет своей внешности

Поклонники ставят ее примером для подражания и стараются на нее походить.Некоторые предъявляют Ренате обвинения в том, что она прибегала к пластической хирургии.Но Литвинова эти домыслы опровергает и утверждает, что хорошо можно выглядеть и без "пластики".«Несмотря на какие-то страшные слухи, я могу пройти освидетельствование, что я не делала никаких подтяжек, это было бы видно. Я хожу к любимому косметологу. Делаю максимум ухода, пробую какие-то кремы. Все равно наступает момент, когда ты не можешь сражаться с силой притяжения, что-то нужно делать. Есть способы и технологии, которые помогают избежать подтяжек и других радикальных мер. Хожу на процедуры и когда есть время — на спорт», - поведала звезда.