Александра Воробьева решилась на кардинальную смену имиджа

Она часто дает концерты, чему очень рады ее поклонники.
Но недавно многие фанаты Воробьевой были шокированы тем, что она решилась примерить на себе необычный образ. Девушка покрасила волосы в розовый цвет.
Реакция подписчиков была неоднозначной.
«Зачем ты это сделала?», «Вот это цвет!», «Цвет волос ужасен, прости. Я понимаю, когда подростки красят волосы в розовый цвет, но неужели нельзя было выбрать другой оттенок в твоем возрасте», «Восхищаюсь людьми, которые не боятся экспериментировать. Вы очень красивая и талантливая! Обожаю слушать ваш голос».