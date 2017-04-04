Полина Гагарина показала селфи без капли макияжа

В личном блоге Полины Гагариной на днях появилось довольно грустное селфи, подписанное певицей так: "А как ваш выходной? Мне что-то грустновато... Может завтра солнце?".Поклонники Гагариной разделили её настроение, среди прочего написав, что уже очень хочется настоящей весны, но зима никак не хочет сдаваться. Разумеется, подписчики отметили и отличный внешний вид певицы без макияжа: "Без макияжа вы очень красивая!" - гласит один из комментариев.