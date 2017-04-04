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Полина Гагарина показала селфи без капли макияжа

Сегодня, 00:12
Певица Полина Гагарина удивила поклонников новым снимком.

Полина Гагарина показала селфи без капли макияжа
В личном блоге Полины Гагариной на днях появилось довольно грустное селфи, подписанное певицей так: "А как ваш выходной? Мне что-то грустновато... Может завтра солнце?".

Полина Гагарина показала селфи без капли макияжа


Поклонники Гагариной разделили её настроение, среди прочего написав, что уже очень хочется настоящей весны, но зима никак не хочет сдаваться. Разумеется, подписчики отметили и отличный внешний вид певицы без макияжа: "Без макияжа вы очень красивая!" - гласит один из комментариев.

Полина Гагарина показала селфи без капли макияжа


Полина Гагарина показала селфи без капли макияжа


Полина Гагарина показала селфи без капли макияжа

← Дмитрий Нагиев рассказал темную истор...

Ключевые слова: Полина Гагарина

Количество просмотров: 9 880
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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