Актриса Юлия Снигирь предстала перед поклонниками без косметики

Такая же Юлия и в жизни. Это можно рассмотреть на снимках, которые она выкладывает в личном блоге. Фотографий немного, но почти на всех Юля избегает ярких красок и вызывающего макияжа.Сегодня актриса так же показала снимок, на котором позирует без макияжа.Удивительно, но несмотря на 72 тысячи подписчиков, комментариев у снимка всего два. По всей видимости, поклонники Юлии такие же скоромные, как и их кумир.