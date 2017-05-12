Новую фотосессию Кайли Дженнер назвали жалким зрелищем

Как бы ни были популярны различные пластические и косметологические манипуляции с лицом или фигурой, естественную красоту никто не отменял и цениться она всегда будет несравнимо выше. Именно такого мнения придерживаются и пользователи сети, увидевшие новую фотосессию Кайли Дженнер.В кадре 19-летняя модель выглядит настолько искусственно, что, кажется, у неё не осталось ни одного "натурального" участка тела. В комментариях к снимкам Кайли уже сравнили с куклой из секс-шопа или со звездой порнофильма. "Очень жаль, что привлекательная девушка погубила природную красоту ненужной пластикой и килограммами грима" - сетуют пользователи.