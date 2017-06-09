Экс-участница группы ВИА Гра похвасталась результатом пластической операции

Подписчики решили, что девушка прибегла к пластической операции и увеличила губы. Но они не поддержали звезду и обвинили ее в одержимости пластическими операциями.Недавно же фанаты раскритиковали Меседу за то, что она перестала следить за собой.«Все пошло из-за фотографии, где меня запечатлели в неудачном ракурсе. Мой максимальный вес достигал 62 килограмма при росте 173 сантиметра. Я стараюсь не есть на ночь и хожу в спортзал. Пью много жидкости. И обязательно разгрузочный день. Необязательно делать его голодным. Можно, например, посидеть на яблоках», - рассказывала звезда.Стоит отметить, что Меседа воспитывает одна сына от экс-супруга, брак с которым распался около двух лет назад.