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Экс-участница группы ВИА Гра похвасталась результатом пластической операции

Сегодня, 11:45
Экс-солистка известной группы ВИА Гра Меседа Багаудинова поразила своих фанатов, разместив новую фотографию.

Экс-участница группы ВИА Гра похвасталась результатом пластической операции
Подписчики решили, что девушка прибегла к пластической операции и увеличила губы. Но они не поддержали звезду и обвинили ее в одержимости пластическими операциями.

Недавно же фанаты раскритиковали Меседу за то, что она перестала следить за собой.

Экс-участница группы ВИА Гра похвасталась результатом пластической операции


«Все пошло из-за фотографии, где меня запечатлели в неудачном ракурсе. Мой максимальный вес достигал 62 килограмма при росте 173 сантиметра. Я стараюсь не есть на ночь и хожу в спортзал. Пью много жидкости. И обязательно разгрузочный день. Необязательно делать его голодным. Можно, например, посидеть на яблоках», - рассказывала звезда.

Экс-участница группы ВИА Гра похвасталась результатом пластической операции


Стоит отметить, что Меседа воспитывает одна сына от экс-супруга, брак с которым распался около двух лет назад.

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Ключевые слова: Меседа Багаудинова

Количество просмотров: 6 110
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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