Ляйсан Утяшева решилась на антиэйдж процедуру

Из-за постоянного грима и количества макияжа, поры на лице раньше были сильно забиты, из-за чего нежная кожа на щеках и около глаз выглядела неоднородно.Под слоем корректора и тонального крема это почти незаметно глазу.Но еще благодаря тому, что Ляйсан периодически посещает косметолога и даже пробует новые методики:"Мы с @elastobeauty_zalina расписали мне индивидуальную программу, что и как буду рассказывать вам и делиться результатом! Итак, начали мы с моей любимой красной процедуры, как я ее называю) все остальные зовут ее "лазерное Bio Vital Elasto". Делается она курсом из четырёх процедур раз в неделю. Каждая процедура запускает процессы улучшения кожи на 8 недель вперёд. Спустя 8 недель кожа избавляется практически от всех имевшихся ранее проблем (в том числе даже от дерматологических заболеваний, аллергических дерматозов, дерматитов, внешних проявлений вируса герпеса - тк повышается местный иммунитет кожи). Процедура не только с акне справляется. Она вылечивает псориаз! Это методику уже 10 лет применяют в лечении онкологии! Так же, что важно - после этой процедуры наступает прекрасный лимфодренажный эффект, лицо избавляется от отёчности и постозности. А для курильщиков это еще и отличный детокс. Я уже рассказывала вам о том, что это не больно и безопасно. Лично у меня эта процедура проводится по антиэйдж-программе. И стала одной из самых полезных находок, которые я взяла на вооружение. P.S. Кстати, цены - не заоблачные, так что обращайтесь в @elastobeauty"- поделилась звезда.Или протираете тоником? Как вы ухаживаете за своей кожей? Часто ли посещаете косметолога и делаете ли хотя бы чистку лица?