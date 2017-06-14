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Ляйсан Утяшева решилась на антиэйдж процедуру

Сегодня, 16:35
Не все догадываются, что на самом деле Ляйсан Утяшева прикладывает много усилий, чтобы скрыть дефекты кожи.

Ляйсан Утяшева решилась на антиэйдж процедуру

Из-за постоянного грима и количества макияжа, поры на лице раньше были сильно забиты, из-за чего нежная кожа на щеках и около глаз выглядела неоднородно.

Ляйсан Утяшева решилась на антиэйдж процедуру


Под слоем корректора и тонального крема это почти незаметно глазу.

Ляйсан Утяшева решилась на антиэйдж процедуру


Ляйсан Утяшева решилась на антиэйдж процедуру


Но еще благодаря тому, что Ляйсан периодически посещает косметолога и даже пробует новые методики:

"Мы с @elastobeauty_zalina расписали мне индивидуальную программу, что и как буду рассказывать вам и делиться результатом! Итак, начали мы с моей любимой красной процедуры, как я ее называю) все остальные зовут ее "лазерное Bio Vital Elasto". Делается она курсом из четырёх процедур раз в неделю. Каждая процедура запускает процессы улучшения кожи на 8 недель вперёд. Спустя 8 недель кожа избавляется практически от всех имевшихся ранее проблем (в том числе даже от дерматологических заболеваний, аллергических дерматозов, дерматитов, внешних проявлений вируса герпеса - тк повышается местный иммунитет кожи). Процедура не только с акне справляется. Она вылечивает псориаз! Это методику уже 10 лет применяют в лечении онкологии! Так же, что важно - после этой процедуры наступает прекрасный лимфодренажный эффект, лицо избавляется от отёчности и постозности. А для курильщиков это еще и отличный детокс. Я уже рассказывала вам о том, что это не больно и безопасно. Лично у меня эта процедура проводится по антиэйдж-программе. И стала одной из самых полезных находок, которые я взяла на вооружение. P.S. Кстати, цены - не заоблачные, так что обращайтесь в @elastobeauty"

- поделилась звезда.

Ляйсан Утяшева решилась на антиэйдж процедуру


Ляйсан Утяшева решилась на антиэйдж процедуру


Или протираете тоником? Как вы ухаживаете за своей кожей? Часто ли посещаете косметолога и делаете ли хотя бы чистку лица?

Ляйсан Утяшева решилась на антиэйдж процедуру


Ляйсан Утяшева решилась на антиэйдж процедуру

← Маша Малиновская оказалась в необычно... Сергей Лазарев прокомментировал слух... →

Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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