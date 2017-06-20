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Мария Кожевникова поведала о пластической операции скул

Сегодня, 11:28
Мария Кожевникова не только успешная актриса, но и замечательная мама, которая воспитывает двоих сыновей.

Мария Кожевникова поведала о пластической операции скул
Девушка может похвастаться отличным внешним видом, которая вызывает зависть у недоброжелателей. Много раз Марии предъявляли то, что она прибегает к услугам пластических хирургов, но сама актриса ни разу эти слухи не комментировала.

Мария Кожевникова поведала о пластической операции скул


Недавно артистку снова заподозрили в пластической операции скул, на этот раз Кожевникова решила ответить.

«Своими скулами я обязана исключительно своим родителям», - сообщила актриса.

Мария Кожевникова поведала о пластической операции скул


По словам Марии, она является противницей пластики и не поддерживает тех, кто к этому прибегает.

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Ключевые слова: Мария Кожевникова

Количество просмотров: 1 508
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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