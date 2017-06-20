Мария Кожевникова поведала о пластической операции скул

Девушка может похвастаться отличным внешним видом, которая вызывает зависть у недоброжелателей. Много раз Марии предъявляли то, что она прибегает к услугам пластических хирургов, но сама актриса ни разу эти слухи не комментировала.Недавно артистку снова заподозрили в пластической операции скул, на этот раз Кожевникова решила ответить.«Своими скулами я обязана исключительно своим родителям», - сообщила актриса.По словам Марии, она является противницей пластики и не поддерживает тех, кто к этому прибегает.