Мария Погребняк перенесла пластическую операцию

Чересчур тонкую талию многодетной мамы обсуждают не только российские СМИ, но и зарубежные.Похоже из-за столь пристального внимания к своей персоне Мария решилась на пластическую операцию по удалению грыжи.«Видите, вот эту некрасивую припухлость под глазами - рассказала Погребняк корреспондентам. - Это грыжа. Ее очень сложно замазать тональным кремом. Некрасиво. А с возрастом будет только хуже. Поэтому я решилась и сделала себе трансконъюнктивальную блефаропластику».Процедуру выполнял знаменитый среди российских звезд пластический хирург Гайк Бабаян. По его словам, удаление грыжи на лице - процедура несложная и делается очень быстро.