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Мария Погребняк перенесла пластическую операцию

Сегодня, 13:08
Мария Погребняк, мать троих детей, удивляет всех своим внешним видом.

Мария Погребняк перенесла пластическую операцию
Чересчур тонкую талию многодетной мамы обсуждают не только российские СМИ, но и зарубежные.

Похоже из-за столь пристального внимания к своей персоне Мария решилась на пластическую операцию по удалению грыжи.

Мария Погребняк перенесла пластическую операцию


«Видите, вот эту некрасивую припухлость под глазами - рассказала Погребняк корреспондентам. - Это грыжа. Ее очень сложно замазать тональным кремом. Некрасиво. А с возрастом будет только хуже. Поэтому я решилась и сделала себе трансконъюнктивальную блефаропластику».

Мария Погребняк перенесла пластическую операцию


Процедуру выполнял знаменитый среди российских звезд пластический хирург Гайк Бабаян. По его словам, удаление грыжи на лице - процедура несложная и делается очень быстро.

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Ключевые слова: Мария Погребняк

Количество просмотров: 1 690
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, StarHit

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